Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Перший Міський. Кривий Ріг". Чоловікові було 32 роки.

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Боронив Україну до останнього подиху

Чоловік, що служив у складі 71-ї окремої єгерської бригади, до останнього подиху захищав рідну землю від окупантів.

Був мужнім воїном, який неодноразово ризикував своїм життям заради нашої свободи та спокою. Вічна пам’ять та шана Герою. Пам'ять про загиблого назавжди залишиться у серцях криворіжців,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня на фронті загинув кінорежисер Станіслав Притула. Відомий кіномитець і ексначальник управління держрегулювання у Держкіно став на захист України з початку повномасштабного вторгнення.

Під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині 16 січня загинув воїн із Курахівської громади Віталій Куцевалов, йому було 25 років.

Прикриваючи відхід побратимів у Вовчанську у травні 2024 року загинув командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук із позивним "Нельсон". Про це стало відомо лише в січні 2025 року. 68-річний полковник до війни був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського Пласту.