Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Курахівської МВА Романа Падуна та міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

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Герой загинув під час завдання

16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зелений Гай, Ізюмського району на Харківщині, загинув захисник із Курахівської громади Віталій Куцевалов. Герою було усього 25 років. За тиждень, 3 лютого, захисникові виповнилося б 26.

Віталій Куцевалов був водієм-акумуляторником взводом спеціальних робіт ремонтної роти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя, низький вам уклін. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій,

– висловив співчуття Роман Падун.



Віталій Куцевалов загинув на фронті / Фото Ігоря Сапожка

Поховають захисника у селі Княжичі на Київщині. Прощання та відспівування полеглого захисника відбудеться 26 січня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Світла та вічна пам'ять.

Раніше стало відомо, що на війні загинули командир 55 батальйону Михайло Коваль, начальник артилерії Володимир Ковальський та водій Роман Стащук. Подробиць загибелі захисників не повідомили, однак воїни 55 батальйону пообіцяли помститися окупантам за своїх побратимів.