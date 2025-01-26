Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Кураховской МВА Романа Падуна и городского голову Броваров Игоря Сапожко.

Смотрите также Прикрывал отход побратимов: на фронте погиб командир штурмовой группы ГУР Константин Жук

Герой погиб во время выполнения задания

16 января 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленый Гай, Изюмского района Харьковской области, погиб защитник из Кураховской громады Виталий Куцевалов. Герою было всего 25 лет. Через неделю, 3 февраля, защитнику исполнилось бы 26.

Виталий Куцевалов был водителем-аккумуляторщиком взвода специальных работ ремонтной роты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, низкий вам поклон. Пусть душа погибшего найдет вечный покой,

– выразил соболезнования Роман Падун.



Виталий Куцевалов погиб на фронте / Фото Игоря Сапожко

Похоронят защитника в селе Княжичи Киевской области. Прощание и отпевание павшего защитника состоится 26 января.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая и вечная память.

Ранее стало известно, что на войне погибли командир 55 батальона Михаил Коваль, начальник артиллерии Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Подробностей гибели защитников не сообщили, однако воины 55 батальона пообещали отомстить оккупантам за своих собратьев.