Снимите форму и уходите, безопасно не будет ни в Крыму, ни в беларуси, – Подоляк россиянам
Источник:твиттер Михаила Подоляка
В Офисе Президента призвали российских оккупантов снять форму и забыть об Украине. Потому что захватчики нигде не будут чувствовать себя в безопасности.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "эпидемию технических аварий" на военных аэродромах в Крыму и Беларуси оккупантам следует рассматривать как оговорку сверху. Он подчеркнул, что захватчиков карма найдет повсюду.
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россиянам не будет безопасности
Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным следует рассматривать как оговорку сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите,
– заявил Подоляк.
Он отметил, что ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси россияне не смогут быть в безопасности.
"Карма найдет повсюду", – подчеркнул Подоляк.
Подоляк отреагировал на взрывы в Крыму
Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам во временно оккупированном Крыму. Речь идет о "хлопке" на авиабазе россиян.
Мы здесь при чем? Это, по-видимому, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил России,
– сказал Подоляк.
В ОП назвали Россию другой цивилизацией
Ранее Михаил Подоляк заявил, что между Киевом и Москвой фактически нет мирных переговорных каналов. Советник главы ОП добавил, что Россия не имеет гуманного отношения к мирным людям.
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