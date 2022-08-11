Снимите форму и уходите, безопасно не будет ни в Крыму, ни в беларуси, – Подоляк россиянам

В Офисе Президента призвали российских оккупантов снять форму и забыть об Украине. Потому что захватчики нигде не будут чувствовать себя в безопасности.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что "эпидемию технических аварий" на военных аэродромах в Крыму и Беларуси оккупантам следует рассматривать как оговорку сверху. Он подчеркнул, что захватчиков карма найдет повсюду.

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россиянам не будет безопасности

Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным следует рассматривать как оговорку сверху: забудьте об Украине, снимите форму и уходите,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси россияне не смогут быть в безопасности.

"Карма найдет повсюду", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк отреагировал на взрывы в Крыму

Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к взрывам во временно оккупированном Крыму. Речь идет о "хлопке" на авиабазе россиян.

Мы здесь при чем? Это, по-видимому, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил России,

– сказал Подоляк.

В ОП назвали Россию другой цивилизацией

Ранее Михаил Подоляк заявил, что между Киевом и Москвой фактически нет мирных переговорных каналов. Советник главы ОП добавил, что Россия не имеет гуманного отношения к мирным людям.

Обратите внимание – Михаил Подоляк заявил, что деблокада идет по всем направлениям: смотрите видео