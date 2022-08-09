Подоляк призвал ООН и МККК отреагировать на подготовку "трибунала в клетках" над пленными

российские оккупанты подготовили для пленных украинских военных клетки. Они готовят их к "трибуналу". Подоляк призвал ООН и МККК отреагировать на это.

Михаил Подоляк заявил, что суд над украинскими пленниками – это военное преступление. Об этом советник главы Офиса Президента написал в твиттере 9 августа.

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ООН и МККК должны сделать заявление

Любые "трибуналы" в квазиюрисдикциях – просто пропагандистское шоу. Попытка провести суд над заключенными является военным преступлением и нарушением Женевской конвенции,

– говорится в сообщении.

Советник главы ОП отмечает, что Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста должны сделать решительное заявление по поводу "трибунала в клетках". Ведь это способ "восстановить уважение к этим аббревиатурам".

Что говорят родные военнопленных

Недавно в сети появились фото подготовки оккупантов к показательному судилищу над защитниками "Азовстали". Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и всем международным организациям.

Родные военных просят их вмешаться, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

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