Россия ответит Украине за взрывы на Крымском мосту. У нее достаточно ресурсов для этого, и ее мало что может остановить. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Как ответит Россия за Крымский мост

Ее ответ не будет экстраординарным – это будут предсказуемые действия, к которым уже не раз прибегала Россия.

По словам Подоляка, следует ожидать вероятных контрнаступательных действий и более частых обстрелов.

Будут попытки контрнаступления на определенных направлениях, будут попытки увеличить количество баллистических ракет, крылатых ракет, будут попытки увеличить количество авиационных управляемых бомб по приграничным территориям,

– спрогнозировал он.

Возможен ли ядерный удар как отплата за Крымский мост

Михаил Подоляк уверен: этого не произойдет, ведь "это будет конец современной цивилизации как таковой".

Он выразил мнение, что в ситуации с Крымским мостом мир должен понимать две вещи:

"У России нет неожиданных шагов в этой войне. У них есть только один неожиданный шаг – увеличивать количество убийств гражданского населения". А чтобы защитить гражданских, нужно больше систем противоракетной обороны.

Также следует "увеличить поставки оружия, чтобы ускорить события по линии фронта".

"Первые два раза"

Оба взрыва на Крымском мосту – в октябре 2022 года и в июле 2023 года – показывают, что это сооружение не защищено, так что его вполне можно будет уничтожить.

Подоляк верит, что так и произойдет. А глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Кирилл Буданов проведут расследование и "зафиксируют, кто что делал" – то есть, кому мы обязаны внезапной усталостью моста.

Почему Украина может наносить удары по мосту

Советник главы Офиса Президента убежден: Крым – это Украина. Так что бить по металлоконструкциям, установленным оккупантами, можно и нужно.

По его словам, все, что происходит в Крыму, – "в рамках мандата международного права, позволяющего все это убрать, чтобы Крым был освобождён".

Для меня совершенно очевидно, что это юридически отсутствующий объект. Нет смысла даже обсуждать, можно ли его уничтожить или нет,

– подчеркнул он.

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В Крымский мост попали, чтобы перерезать железную дорогу, по которой идет поставка для российских оккупационных войск.

Такие действия не являются ни терроризмом, ни атакой на гражданское население. По словам Подоляка, в Крыму находятся "гражданские оккупанты". Эти люди сами взяли на себя риск быть на временно оккупированной территории суверенного государства во время войны. Так что им же и прилетело – в буквальном смысле.

Какие возможные последствия "усталости моста"

Оккупанты будут еще больше бояться, даже если им "совершенно не хочется уезжать" из Украины. И имеют основания: это указывает на слабость российского режима.

Также в армии оккупанта больше будут жаловаться на положение вещей. Теперь логистика усложнится – и военное снаряжение будет труднее перевозить.