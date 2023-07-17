Об этом 24 Каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Несмотря на ядерные угрозы России, использование темы продовольствия и другие попытки надавить на мировое сообщество, ей не удается изменить отношение к себе.

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Путин пропустил "удар"

Он отметил, что в мире достаточно скупо комментируют взрывы на Крымском мосту. В частности, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что это событие не повлияет на возможные договоренности по зерновому соглашению. Однако основная позиция мирового сообщества будет продемонстрирована на заседании Совбеза ООН.

"Хлопок" на Крымском мосту – это очередная слабость Путина. Он пропустил "удар". И это уже раз в восьмой или девятый, когда российский диктатор становится "мальчиком для битья",

– отметил политолог.

Политолог оценил последствия для Путина "хлопка" на Крымском мосту: смотрите видео

Последние события в России и реакция на них Путина показывают, что его переизбрание в 2024 году на пост президента станет полной катастрофой для России.

"Конечно, для Украины это – "прекрасно", но для нас сейчас важно в первую очередь – изгнание российского агрессора с нашей территории. И в дальнейшем – демилитаризация России для того, чтобы она не угрожала ни Украине, ни всему миру", – отметил Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Путин прокомментировал взрывы на Крымском мосту, назвав их "терактом". Также он отметил необходимость усиления безопасности моста и пообещал ответные удары. Мол, минобороны России готовит соответствующие предложения.

Что известно о взрывах на Крымском мосту 17 июля