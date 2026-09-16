Эти университеты связаны с Михаилом Поплавским. Об этом стало известно из постановления Печерского районного суда Киева.

Что известно о деле?

Следствие установило, что студентов неофициально привлекали к работе в заведениях "Пан Чебурек" и "Батьковська хата", принадлежащих Михаилу Поплавскому. Кроме того, некоторых студенток отправляли на частные мероприятия с возможной сексуальной эксплуатацией. Руководство КНУКиМ и КУК использовало материальную или академическую зависимость.

В документе говорится, что, по данным следствия, коммуникацией по поводу так называемого трудоустройства студентов мог заниматься исполняющий обязанности ректора КНУКиМ. В феврале этого года им стал Игорь Комарницкий.

Правоохранители установили 60 студентов обоих учебных заведений, которых привлекли к работе в ресторанах Поплавского. Полиция проверит их платежи за более чем два года. Они хотят выяснить, кто перечислял деньги, сколько и на какие цели.

Кто такой Михаил Поплавский?

Михаил Поплавский был ректором КНУКиМ с 1995 по 2014 год. Он также был народным депутатом IV, VII и VIII созывов.

Впоследствии певец стал президентом КНУКиМ, сохранив ключевую роль в управлении университетом. В 2021 году он был переизбран на эту должность и занимает ее до сих пор.

Поплавского неоднократно обвиняли в эксплуатации студентов для популяризации собственного творчества. Также ректора обвиняли в сексуальной эксплуатации.

Кроме того, в мае этого года полиция проводила обыски в Киевском национальном университете культуры и искусств. Тогда студентов не пускали в здание.