Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочий

Он объявил в соцсетях, что хочет уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику. А сам готов быть главой Ученого совета, помогать и вместе с командой реализовывать всеобщую мечту – развивать мощный Университет будущего, воспитывать талантливых украинцев.

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Михаил Михайлович в очередной раз отмечает, что нет ничего невозможного и доказывает это собственным примером.

Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Благодаря этой простой истине состоялся Поплавский!

– акцентировал ректор.

Юбиляр без лишней скромности говорит, что сделал, по правде сказать, многое, но важно своевременно уйти со сцены и лучше под аплодисменты. А аплодировать ему действительно есть за что.



Поплавский заявил о передаче полномочий / Фото с инстаграмма Михаила Поплавского

Михаил Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году, став самым молодым ректором Украины. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами. Поплавский своими нестандартными, креативными, даже эпатажными методами, чего стоит его потрясающий проект "Поющий ректор", взбудоражил украинский шоу-бизнес, но главное – привлек внимание общественности к Университету культуры. За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил его в одно из лучших заведений высшего образования культуры и искусств в стране. Он создал бренд "Михаил Поплавский" и капитализировал его.

В настоящее время в университете работает восемь мощных факультетов. Обучение студентов проходит в инновационных лабораториях, современных учебных аудиториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности; гостинично-ресторанного и туристического бизнеса; кино и телевидения; хореографического искусства; дизайна и рекламы; ивент-менеджмента и шоу-бизнеса; театра, кино и эстрады; музыкального искусства.



2023-й стал годом инноваций в КНУКиИ / Фото с инстаграмма Михаила Поплавского

Вопреки войне Поплавский настойчиво и неустанно развивает университет. 2023-й ректор провозгласил в КНУКиИ годом инноваций, среди них: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация Университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования. В Университете культуры создали несколько новых образовательных лабораторий, в частности, лабораторию VR-образования с дополненной реальностью, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лабораторию SPACE-STUDIO "ПоплавОК". Это новое креативное пространство дает возможность студентам реализовывать разнообразные проекты и воплощать любые смелые творческие идеи.

Университет культуры сегодня – это перспективные специальности, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, инновационные технологии, агрессивный информационно-коммуникационный медиаменеджмент!

– утверждает ректор.

Уже второй год Университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса. По версии ресурса "Освіта.ua" вуз занимает первое место в ТОП 10 рейтинга "Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины".

Кроме того, вуз уверенно приобретает популярность и за пределами Украины. Университет работает по образовательной программе "Двойной диплом": украинский и европейский. Сотрудничает с многими зарубежными ЗВО стран ЕС: Германии, Италии, Испании, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и других.



КНУКиИ занимает первое место в ТОП 10 рейтинга "Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины"/ Фото из инстаграмма Михаила Поплавского

Поляки сняли о Поплавском документальный фильм, в котором показали его как многогранную, глубокую личность: эффективного менеджера, инновационного ректора, креативного современного педагога и великого патриота Украины, который своими поступками, творчеством, проектами пропагандирует национальную идею.

Поляки сняли документальный фильм о Поплавском: смотрите видео

Эта работа получила высокую оценку и в Украине. Третий Президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал: "Нация начинается с языка и культуры. Михаил Михайлович делает уникальную национальную работу, он объединяет украинцев: мы все одного рода, у нас есть свой язык, своя память, свои герои, своя культура, своя церковь. Я очень уважаю то, что он проводит исключительно национальную политику. Мне нравится эта политика, потому что она апеллирует к людям, которые 20 – 30 лет назад так себя не чувствовали как граждане, как люди с обязательством, которые должны работать на свою нацию, на свою страну".

В свою очередь Михаил Поплавский говорит, что вся его энергия, его проекты, ежедневный труд направлены на популяризацию всего украинского как в стране, так и далеко за ее пределами.



Михаил Поплавский популяризирует все украинское / Фото из инстаграмма Михаила Поплавского

"Я хочу, чтобы через песню, через танец, через культуру, через духовность, через ментальность Европа лучше понимала, что мы Украина, что мы искренний великий народ, который идет с открытым сердцем и душой в Европу. И сегодня будущее Украины в большой европейской семье", – подчеркивает Михаил Поплавский.