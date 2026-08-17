"Моего сына просто убьют": ФСБ шантажирует известного украинского волонтера, он отправился в Москву

Украинский волонтер и предприниматель из Мариуполя Михаил Пуришев заявил, что представители ФСБ России шантажируют его жизнью 18-летнего сына, проживающего в России. По словам мужчины, россияне требовали от него передавать информацию об украинских подразделениях в обмен на безопасность ребенка.

Пуришев решил сам поехать в Москву, надеясь, что таким образом сможет спасти сына.

Что известно о шантаже со стороны ФСБ?

Михаил Пуришев рассказал, что с июля 2026 года получил пять звонков от людей, которые представлялись сотрудниками российской ФСБ. Первый звонок поступил с номера его 18-летнего сына, проживающего на территории России.

Во время разговоров россияне требовали от волонтера передавать информацию о позициях украинских военных и фактически согласиться на сотрудничество с российскими спецслужбами. Пуришев утверждает, что записывал все разговоры, однако никакой информации российской стороне не передал и отказался от предложенных денег.

По словам волонтера, представители ФСБ поставили его перед выбором.

Они предложили мне "подружиться". Есть два варианта: первый вариант – я дружу с ними, они помогают сыну, сына не трогают, у него все хорошо, но я предаю здесь страну и здесь своих детей, а второй вариант – я с ними не сотрудничаю, и моего сына просто убьют,

– сказал мужчина.

ФСБ угрожает волонтеру: смотрите видео

Пуришев отметил, что не захотел соглашаться на условия россиян и решил поступить иначе.

"Я решил, что для меня есть третий вариант – это просто взять и уехать туда, и когда я уже окажусь у них, они смогут делать все, что угодно, но мой сын будет жив, и я надеюсь, что они оставят его в покое", – говорит Пуришев.

По словам друзей Пуришева, у мужчины четверо детей: двое живут в Украине, еще двое – в России. Дети оказались там еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку бывшая жена волонтера вместе с матерью вывезла их в Россию.

Ранее он пытался добиться выезда сына в Канаду, где проживает его брат. Однако, по словам волонтера, необходимого согласия на выезд получить не удалось.

Теперь, когда парню исполнилось 18 лет, российские спецслужбы, как утверждает Пуришев, начали использовать его положение для давления на отца.

В одном из разговоров собеседник также намекнул, что сын может оказаться в российской армии.

Просто представьте себе ситуацию – ребята, которым вы сейчас помогаете, в один миг будут стоять напротив вашего сына в окопе,

– говорит волонтер.

Друзья волонтера сообщили, что Пуришев уже прибыл в Москву. По их словам, там его может ждать так называемая "фильтрация" – допрос российскими спецслужбами.

Они отметили, что пытались убедить мужчину не ехать в Россию, однако он принял решение самостоятельно. Друзья Пуришева также заявили, что ФСБ якобы требовала от него молчать о ситуации, поэтому они рассматривают огласку как один из немногих способов привлечь внимание к положению волонтера и его сына.

Напомним, Михаил Пуришев – предприниматель и волонтер из Мариуполя. В марте 2022 года он шесть раз заезжал в осажденный Мариуполь, откуда эвакуировал людей в Запорожье. Всего его команда помогла вывезти более тысячи человек.

После этого Пуришев вместе с волонтерами создавал "Пункты Несокрушимости" вдоль линии фронта – от Купянска до Херсонской области, в частности в Бахмуте, Авдеевке и Курахово.

В 2024 году он принял участие в мировой премьере украинского документального фильма "Песни медленно горящей земли". Тогда вся съемочная группа фильма вышла в необычных нарядах, чтобы привлечь внимание к украинским пленным, которых удерживает Россия.

Год назад он добровольно мобилизовался в Силы обороны Украины и служил командиром экипажа БПЛА. Впоследствии Пуришев демобилизовался по состоянию здоровья, поскольку перенес два инфаркта.