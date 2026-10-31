"Я выжил, потому что обещал вернуться": боец Национальной гвардии почти полгода удерживал позицию и выстоял

150 дней обороны, крайне сложная ротация, ранения и бой с диверсионной группой врага, – все это пережил солдат 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины Михаил Рудь. Он выдержал все, выжил и вернулся. Потому что обещал.

За это время военный пережил немало тяжелых испытаний. О своем пути он рассказал "24 Каналу".

Что рассказал защитник?

Был конец января. Нацгвардейцы выходили на позиции вблизи Родинского под Покровском. Вряд ли можно представить, насколько сильно мороз донецкой степи режет лицо, а ветер выдувает любые капельки тепла из-под одежды. До позиций нужно было пройти более 15 километров.

Вся дорога контролировалась дронами, поэтому двигались максимально осторожно. Однако возле самого населенного пункта россияне все же заметили группу и подняли в небо рой ударных дронов.

К счастью, рядом находилась бывшая станция технического обслуживания. Гвардейцы успели спрятаться среди ее руин. Вражеские FPV все равно наносили удары. Там Михаил получил легкое осколочное ранение левой кисти, но продолжил выполнять задание. Их позиция была одной из передовых. Россияне не знали о ее существовании. Фактор неожиданности дал о себе знать уже на следующий день. Нацгвардейцы ликвидировали группу вражеских штурмовиков, которые планировали продвинуться вглубь украинской обороны. С тех пор начались долгие 5 месяцев обороны.

Я прибыл 26 января, потом еще как-то пытался подбодрить ребят из других подразделений, которые прибывали на позиции. Хотел их морально поддержать, когда было тяжело. Я верил в силу своего слова, потому что обещал вернуться домой живым. Каждый день молился. Очень сильно помогали голосовые сообщения от жены, которые транслировали по радиостанции. И эти сообщения из дома где-то на подсознательном уровне придавали мне сил, я знал, что пройду этот нелегкий путь,

– рассказывает нацгвардеец 2-й Галицкой бригады.

В июне судьба подготовила Михаилу очередное испытание. Это был один из обычных дней на позиции. Группа вражеских штурмовиков незаметно прокрадывалась в утреннем "сираке". Нацгвардейцы подпустили их почти вплотную. Завязалась перестрелка. А вместе с ней вражеские минометы начали обстреливать позицию защитников. Хижина быстро превратилась в руины и пепел.

В какой-то момент я почувствовал очень сильный удар по лицу. Потерял сознание и упал в подвал. Остальные тоже заскочили туда. Повезло, что нас просто засыпало сверху. Мы откапывались три дня. А потом была эвакуация. Долгая и тяжелая,

– вспоминает Михаил.

Путь до своих зависел от погоды и времени суток. С неба линию фронта отслеживали дроны. В одном из поселений возле Родинского гвардеец снова вступил в перестрелку. Диверсионная группа противника неожиданно вышла прямо к его укрытию. Михаил первым их заметил. Открыл огонь и ликвидировал угрозу. Когда на землю опустились сумерки, он продолжил движение. Начинался 11-й день выхода. Проходя очередную засаду, он подорвался на мине. Взрыв задел правую ногу, но мужчина оказал себе первую медицинскую помощь и, несмотря на жгучую боль, продолжил движение к своим.

После ранения мне пришлось преодолеть примерно 20 километров. И так, с помощью обезболивающего и желания вернуться домой, я добрался до точки эвакуации. Еще и в шутку предложил водителю самому сесть за руль,

– вспоминает несгибаемый гвардеец.

Сейчас Михаил Рудь лечится и готовится к дальнейшей реабилитации. То обещание, которое он дал жене – вернуться живым – выполнил. И эта история – еще одно доказательство силы и мужества украинских национальных гвардейцев. А еще – напоминание о том, что помогает выстоять в экстремальных условиях: голоса любимых, воспоминания о семье и вера в свои слова и свои силы.

Нацгвардеец рассказал о 150 днях обороны позиции / Фото Михаила Рудя