Дело о 716 миллионах убытков Укрэнерго: бизнесмена Кипермана будут заочно судить

САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена Михаила Кипермана. Хотя конкретного имени указано не было, однако речь идет именно о нем.

По версии обвинения, как пишет САП, он организовал схему по завладению электроэнергией Укрэнерго на сумму более 716 миллионов гривен и легализации средств.

Смотрите также Коломойскому отменили арест по одному из дел: может ли он выйти из СИЗО

Бизнес-партнера Коломойского будут судить заочно

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых по делу нанесения ущерба Укрэнерго на сумму 716 миллионов гривен.

Сообщается, что в начале вторжения в 2022 году частное общество, которое с 2019 года осуществляло деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от Укрэнерго.

В то же время оно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка. Вследствие этого произошел дефицит электроэнергии, который привел к необходимости компенсировать ее объем уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии в Укрэнерго.

Как утверждает САП, рассчитываться за нее организатор и его должностные лица не собирались. Несмотря на то, что у частной компании была задолженность перед ООО, руководитель департамента Укрэнерго, ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил.

В частности, гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, сумму задолженности, образовавшейся перед Укрэнерго, не возместил. Поэтому правоохранители наложили арест на 721 миллион гривен, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний.

Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании за рубежом.

К слову, вместе с ним заочно будут судить председателя правления банка "Альянс" Юлию Фролову и экс-директора департамента администратора расчетов Укрэнерго Дмитрия Кондрашова. В то же время руководителя частной компании "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевия-Лещенко будут судить очно.