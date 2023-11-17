В САП отметили, что следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для Головко. Теперь он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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По решению суда к указанному подозреваемому применен круглосуточный домашний арест. Также, по ходатайству прокурора следователь судья ВАКС взыскал в доход государства более 805 тысяч гривен, которые были внесены в качестве залога за человека,

– говорится в сообщении.



Что известно о деле

Головко подозревают во взяточничестве. Чиновника вместе с несколькими сообщниками задержали еще в июне 2023 года. Сообщалось, что причина такого решения – получение неправомерной выгоды. По данным следствия, Головко и компания требовали почти 2 миллиона гривен у владельца предприятия. Такое "вознаграждение" они хотели за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Впоследствии депутаты проголосовали за увольнение Головко с должности. Они подчеркнули, что устали от неопределенности и коррупционного скандала. Сам Головко дело называет "брутальной провокацией".