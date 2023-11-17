У САП наголосили, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу для Головка. Відтепер він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тисяч гривень, які внесли в якості застави за особу,

– мовиться у повідомленні.



Що відомо про справу Головка

Головка підозрюють у хабарництві. Посадовця разом з кількома спільниками затримали ще у червні 2023 року. Мовилося, що причина такого рішення – отримання неправомірної вигоди. За даними слідства, Головко й компанія вимагали майже 2 мільйони гривень у власника підприємства. Таку "винагороду" вони хотіли за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Згодом депутати проголосували за звільнення Головка з посади. Вони наголосили, що втомилися від невизначеності та корупційного скандалу. Сам Головко справу називає "брутальною провокацією" та "підставою".