Поставлял украинский титан для "Калибров": СБУ вручила подозрение российскому олигарху

Подсанкционный российский олигарх Михаил Шелков скрыто поставлял украинское титановое сырье в страну-агрессор. Позже этот металл в виде ракет "Калибр" летел убивать украинцев.

По данным расследования, для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему предприятие. Речь идет об ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

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Шелков поставлял оккупантам украинский титан

В СБУ объясняют, что редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами производства высококачественного титана. Собственно, именно их Шелков поставлял в Россию по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Среди них – производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

Напомним, что в начале февраля 2023 года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины. Однако, по данным СБУ, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения России.

Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании,

– говорится в сообщении.

По данным следствия, эта компания входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок России, воюющих против Украины. Во избежание санкций Шелков пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Впрочем, СБУ разоблачила сделку, своевременно ее заблокировала и инициировала передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Олигарху вручили подозрение

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Поскольку злоумышленники находятся на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.