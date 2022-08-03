Новоприбывшие "слуги": кто войдет в Раду вместо Совгири и Костина

Центральная избирательная комиссия признала избранными двух народных депутатов от партии "Слуга народа". Ими стали Артем Михайлюк и Александр Васюк.

Кто войдет в Раду вместо Совгири и Костина

Они стали нардепами через три года после выборов. Два представителя "Слуги народа" заменят Андрея Костина и Ольгу Совгирю, которые стали генеральным прокурором и судьей Конституционного Суда соответственно.

Обратите внимание Рада назначила нардепа Ольгу Совгирю судьей Конституционного Суда

Сообщается, что 27 июля ЦИК получил постановление Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири.

Поэтому избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа"),

– говорится в сообщении.

Артем Михайлюк: коротко

Михайлюк является IT-менеджером и бизнес-тренером, соучредителем сервиса Helsi.me – электронная запись на прием к врачу.



Артем Михайлюк / Фото DX Agent

Также он является основателем группы компаний "Team Master", ООО "Бизнес Шоу" и компании BizGames. Возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу". Еще является действующим бенефициаром компаний "24/7. Медикал" и "ТИММАСТЕР".

Александр Васюк: коротко

Васюк является главой офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины", а также руководителем "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".



Александр Васюк / Фото из фейсбука Александра Васюка

В 2019 году являлся координатором юристов команды тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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