В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва с Варфоломеем: теплые фото
Источник:ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей, который накануне прибыл в Украину, 21 августа принял участие в благодарственной молитве. Она состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
Кроме того, Варфоломей 20 августа встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Важно Президент Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем
Молитва началась в Михайловском Златоверхом соборе в 10 часов утра. В ней приняли участие духовенство и верующие, к событию также присоединился третий президент Виктор Ющенко.
Перед молитвой патриарх Варфоломей почтил память Героев Небесной Сотни и жертв Голодомора. Вселенский патриарх был в сопровождении главы ПЦУ митрополита Епифания.Обратите внимание! 22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведут литургию в Святой Софии. Начало богослужения – в 9 часов.
Благодарственная молитва с участием Варфоломея / Фото "Украинской правды"
Добавим, что Вселенский патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Украину по случаю празднования 30 годовщины Независимости. Митрополит Епифаний считает, что это сигнал, что Украина – каноническая территория украинской церкви.