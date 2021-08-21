В Михайловском соборе прошла благодарственная молитва с Варфоломеем: теплые фото

Вселенский патриарх Варфоломей, который накануне прибыл в Украину, 21 августа принял участие в благодарственной молитве. Она состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

Кроме того, Варфоломей 20 августа встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Важно Президент Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем

Молитва началась в Михайловском Златоверхом соборе в 10 часов утра. В ней приняли участие духовенство и верующие, к событию также присоединился третий президент Виктор Ющенко.

Перед молитвой патриарх Варфоломей почтил память Героев Небесной Сотни и жертв Голодомора. Вселенский патриарх был в сопровождении главы ПЦУ митрополита Епифания.

22 августа патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Епифанием проведут литургию в Святой Софии. Начало богослужения – в 9 часов.

Благодарственная молитва с участием Варфоломея / Фото "Украинской правды"

Добавим, что Вселенский патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Украину по случаю празднования 30 годовщины Независимости. Митрополит Епифаний считает, что это сигнал, что Украина – каноническая территория украинской церкви.