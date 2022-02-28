В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов
Источник:фейсбук Евстратий Зоря
Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию.
Кроме того, рядом с территорией монастыря обнаружили метки, которые также обезвредили. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за бдительность.
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Еще перед началом войны одна из претензий Путина была – существование в Украине независимой от России Церкви.
Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидеров украинского общества и государства,
– сообщил в заметке Евстратий Зоря.
"Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя сейчас обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – Предстоятель ПЦУ", – добавил Евстратий Зоря.
Именно поэтому были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвращать непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу.
Также отметил, что Предстоятель не выезжал и не уедет за пределы Украины, сама мысль об этом является абсурдной. Он имеет надежную охрану. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы.
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