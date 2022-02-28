Крім того, поруч з територією монастиря виявили мітки, які також знешкодили. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність.
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Ще перед початком війни одна з претензій Путіна була – існування в Україні незалежної від Росії Церкви.
Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави,
– повідомив у дописі Євстратій Зоря.
"Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ", – додав Євстратій Зоря.
Саме тому були вжиті особливі заходи безпеки, щоб запобігати непоправним наслідкам для Помісної Церкви та України в цей час боротьби за свободу.
Також зазначив, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною. Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви.
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