Саакашвили в тюрьме отравили мышьяком и ртутью, – мать экс-президента Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении уже более двух лет, был отравлен. Мать Саакашвили рассказала о состоянии ее сына, которому исполнилось 56 лет.

По словам матери экспрезидента Грузии, Гиули Аласании, ее сына отравили мышьяком и ртутью. Бывший президент Грузии находится под наблюдением врачей.

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Состояние здоровья Михеила Саакашвили

Мать бывшего президента Грузии Саакашвили отмечала, что в настоящее время ее сын не в лучшей форме.

Уже третий год Саакашвили встречает Новый год в тюрьме. Правда, место, где он находится, как отметила Гиули Аласания, называется клиникой.

Она подчеркнула, что "разницы нет – он сидит без солнца, без кислорода вот уже третий год".

Мать Саакашвили рассказала, что она общается с сыном регулярно, поскольку сама приносит ему продукты утром и вечером. Врачи осуществляют наблюдение за Саакашвили.

У него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура. Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, доставленный в калифорнийскую лабораторию и там проверенный. Отравление уже произошло в тюрьме – это мышьяк и руть,

– рассказала Гиули Аласания.

Заключение Саакашвили: коротко