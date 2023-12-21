Саакашвили в тюрьме отравили мышьяком и ртутью, – мать экс-президента Грузии
Источник:ТСН
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении уже более двух лет, был отравлен. Мать Саакашвили рассказала о состоянии ее сына, которому исполнилось 56 лет.
По словам матери экспрезидента Грузии, Гиули Аласании, ее сына отравили мышьяком и ртутью. Бывший президент Грузии находится под наблюдением врачей.
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Состояние здоровья Михеила Саакашвили
Мать бывшего президента Грузии Саакашвили отмечала, что в настоящее время ее сын не в лучшей форме.
Уже третий год Саакашвили встречает Новый год в тюрьме. Правда, место, где он находится, как отметила Гиули Аласания, называется клиникой.
Она подчеркнула, что "разницы нет – он сидит без солнца, без кислорода вот уже третий год".
Мать Саакашвили рассказала, что она общается с сыном регулярно, поскольку сама приносит ему продукты утром и вечером. Врачи осуществляют наблюдение за Саакашвили.
У него дистрофия мышц, едва передвигается, давление, температура. Вы, конечно, знаете, что его отравили. Был сделан анализ, доставленный в калифорнийскую лабораторию и там проверенный. Отравление уже произошло в тюрьме – это мышьяк и руть,
– рассказала Гиули Аласания.
Заключение Саакашвили: коротко
- Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили приговорены к 6 годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.
- Грузинские стражи порядка задержали Саакашвили еще в октябре 2021 года.
- С тех пор он несколько раз объявлял голодовку в знак протеста. На этом фоне его здоровье значительно ухудшилось.
- В июле 2023 года Саакашвили впервые за длительное время дистанционно присоединился к судебному заседанию и поразил своим физическим состоянием.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на состояние Саакашвили и подчеркнул, что Россия пока руками грузинских властей убивает гражданина Украины. Украинский лидер призвал остановить это издевательство, а также договориться о возвращении Саакашвили в Украину.