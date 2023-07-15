В российских военных и силовых структурах хаос – это видит весь мир, но ему стоит и уверенно и резко рефлексировать на это. Продуманное, уверенное и всестороннее давление всех международных организаций и отдельных стран на Россию будет эффективным. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Первая часть Подписана совместная декларация по поддержке Украины: интервью с Подоляком о саммите НАТО

Куда делась ЧВК "Вагнера"

"Гений мысли" Путин сказал, что ЧВК "Вагнера" не существует, потому что нет соответствующего закона о частных военных компаниях. Но потом сам же сказал, что потратил на то, что "не существует", 86 миллиардов рублей.

Это одна история. А тут пресс-секретарь Пентагона говорит, что сейчас ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях, а все оружие, которое они имели (а именно 2,5 тонны боеприпасов, 20 тысяч стрелкового оружия, 2 тысячи единиц военной техники), передали российской армии назад.

Теперь так называемый "Вагнер-центр", ранее занимавшийся вербовкой личного состава этой ЧВК, переформатирован в дополнительный центр для спецназовцев. Тем не менее, не кажется ли вам, что через некоторое время Пригожина могут пригласить выступить в ООН, с просьбой рассказать, как их преследуют.

Меня всегда удивляет, когда через некоторое время кто-то говорит об очевидных вещах под видом фундаментального анализа. Это говорит о недостаточности понимания темпа этой войны в целом и политических процессов на просторах Украины и России.

Вы совершенно правы, это элементарные вещи. "Вагнера" действительно не существует, что бы там ни говорили. Да, еще есть остатки "Вагнера". Потому что "Вагнер" разбивают, разбивают от страха, они с ними не хотят иметь дело.

А на фоне того же Попова вообще понимают, что есть огромная проблема с российскими милитарными или парамилитарными структурами, которые так или иначе имели отношение к министерству обороны. Потому что министерство обороны их не контролирует.

Что происходит с "Вагнером"? Мы об этом говорили и две недели тому назад.

Первая часть переходит на работу, включая рекрутинговые центры, в минобороны. Они будут участвовать дальше в войне, но будут рассредоточены по разным частям.

Вторая составляющая – самая человеконенавистническая перейдет на работу в Росгвардию, кстати туда передают тяжелое оружие. На базе Росгвардии как раз и создадут отряды поддержки путинской вертикали, если начнутся некоторые неконтролируемые силовые процессы в России. Да, это иллюзия, потому что Росгвардия разбежится сразу, даже если там будет тысяча или две тысячи инструкторов Вагнера. Но между тем наиболее неадекватные из Вагнера будут переходить именно в Росгвардию. И это уже процесс.

Маленькая часть останется в Беларуси, потому что Лукашенко получил якобы подарок – пару сотен вагнеровцев-инструкторов, которые будут обучать его спецназ что надо делать и как надо кувалдой разбивать голову своим оппонентам во время массовых беспорядков. Это в Беларуси будет делать частично "Вагнер".

Четвертая составляющая, которая могла быть, остаться и иметь определенную работу, и тот же Пригожин мог быть там, и тот же Уткин мог там остаться – это африканские активы, но мы с вами видим, что происходит сегодня на Ближнем Востоке и Центральноафриканской республике с "Вагнером". Они там также идут под обыски, под задержание, в Ливии, Сирии, ЦАР и т.д.

Поэтому мне кажется, что даже там “Вагнер” не оставит активы, то есть контроль над теми или иными полезными ископаемыми, я так деликатно скажу, и правительствами ряда африканских стран. Вместо этого там будут опять же отряды, которые будут на базе Росгвардии.

Почему? Потому что сегодня субъект Путин, по моему мнению, совершенно точно не доверяет главному управлению генштаба – ГРУ, если говорить предыдущими аббревиатурами. И не совсем доверяет ФСБ, и ряду специалистов, которые точно в этой странной истории о беспорядках заняли опосредованную позицию: "Поддерживаем ли "Вагнер", или не поддерживаем".

Вы же видите, что происходит с рядом генералов, включая Суровикина, они как исчезли, так и исчезли. Понятно, что они не оказывают влияния на оперативно-тактические решения, которые принимаются непосредственно в зоне проведения так называемой "СВО". И в то же время они находятся в неустановленных местах. Я думаю, дают показания о том, что это было такое.

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Но это все говорит о ключевой составляющей – все, что касается "Вагнера" сегодня и вчера, и во время неудачного мятежа, говорит о том, что эрозия силовой вертикали, эрозия силовых отношений и межведомственных отношений в России набирает обороты. И это процесс гниения, который точно приведет к мощному внутреннему мятежу, реальному, реалистичному.

Это не будет столь демонстративный манифестный марш. Но это будет означать следующее – ряд тактических поражений России вдоль линии фронта и все эти болезни, уже бурно развивающиеся во внутреннем политическом организме России, проявят себя внутренними боевыми действиями.

Теперь из университета спецназа планируют поступать в ЧВК "Вагнер". В который, вероятно, будут вступительную кампанию проводить под песни "Бутырки", ведь какой еще им подходит гимн. Но мне все это напоминает такое стоячее болото: где-то Кадыров ушел в отпуск, неизвестно, где девался Пригожин, Суровикина не показывают, Шойгу выходит и читает вместо Конашенкова статистику. У меня такое чувство, что это все напоминает тишину перед бурей.

Вы совершенно правы. Я просто считаю, что если мы вернемся сейчас к саммиту НАТО. Единственное, чего там не хватало, на мой взгляд, это четкие фиксации нынешнего статуса России. Таких оскорбительных фиксаций, потому что это были бы такие дрожжи, которые добавили бы как раз скорости этим бурным процессам во внутреннем организме, или "ЖКТ", кишечнику, как можно сказать, России.

И это действительно так. Это все сегодня выглядит как будто накануне чего-то. Просто не все еще ощущают этот момент.

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Вот мы упоминали о спикере Пентагона. Мне кажется, что они не до конца чувствуют историчность момента и событий, которые происходят в России. И что надо меньше делать таких осторожных заявлений. Потому что это немножко наоборот стабилизирует это состояние. Типа они не видят того, не готовы это сказать. Ну все понятно – Россия идет вниз, обязательно к внутренней трагедии. Давайте просто это ускорим.

Почему я всегда говорю ускорить? Это как раз человеколюбивая стратегия Украины, несмотря ни на что. Чем быстрее в России начнется этот процесс внутреннего мятежа, тем меньше других, нормальных людей пострадают.

Я имею в виду не в России. Потому что все, что будет проходить в России, нам с вами безразлично. Главное, чтобы была граница, масштабная, огромная. Пусть они там делают все что угодно. Но чем быстрее это начнется, тем меньше других стран будут в этот процесс так или иначе затянуты.

И меньше будет этой гнилой пророссийскости, которую мы с вами периодически видим в разных странах. Люди приезжают, 20 лет назад бегут из России, живут в Германии, а сегодня выходят и говорят: "А почему вам не нравится, что Путин вырезает украинцев?"

Вы понимаете абсурдность этого? И этих процессов будет гораздо меньше, потому что эти люди поймут, даже эти люди, будучи россиянами, они даже понимают, что: либо ты соблюдаешь определенные ценности, либо ты соблюдаешь определенные правила, либо тебя там не будет. Или тебя депортируют в единую систему главных управлений лагерей – ГУЛАГ так называемый.

И это главное. Главное, чтобы перестали говорить такие странные заявления, мол, они там что-то видят, не видят: "Знаете "Вагнер", смотрим как "Вагнер" выходит, "Вагнер" идет колонной с белорусскими автобусами в направлении Беларуси".

Это странно, это какие-то инфантильные заявления, которые не дают понимания людям, что действительно мир изменился, что мир абсолютно точно аналитически относится к России, иначе относится к процессам, которые там проходят, с большей готовностью на это все реагировать, меньше боится России и так далее.

Но зачем говорить эти инфантильные фразы, которые указывают, что мир продолжает бояться России? Чтобы что? Чтобы замотивировать Россию дальше убивать и попытаться где-то проатаковать другие страны, типа "умирать, так все умирай сразу".

Зачем это делать? Госпожа Катя, вы задаете этот вопрос, вы можете ответить, зачем люди периодически демонстрируют свою неосведомленность – первое, второе – страх, и третье – непонимание, как на слова сегодня реагируют соответствующие социальные группы в частности в России? Почему после 17 месяцев войны и трансформации, этого не проходит?

Мир должен более уверенно и резко относиться к России

Видите ли, господин Михаил, не все так быстро готовы меняться и подстраиваться под реалии. Мы тоже не готовы были к тому, но у нас не было другого варианта, потому что война на нашей земле, а они все пытаются одеть белый халат и заявить, что они ни при чем. У меня такое впечатление, что они каждое утро просыпаются и думают, что, возможно, это был сон и этого всего нет.

Это точно сон, но сон реалистичный. Знаете "Кошмар на улице Вязов" Уэса Крэйвена? Вот все именно так и происходит. Если ты не хочешь брать что-то к ответственности своей, это же не значит, что она к тебе не придет и не нанесет тебе вреда.

Вот мы сегодня говорим постоянно об одном и том же. Имею в виду не интервью, а вообще.

Делайте правильные выводы, измените аналитичность как таковую, придите к выводу фундаментальному.

Первое – нельзя позволять какой-либо стране нарушать глобальный миропорядок, то есть ломать правила, конвенции и т.д.

Второе – вам повезло, я даже не понимаю, как так случилось, вам повезло, что есть Украина, которая хочет это делать логистически. Не просто какие-то заявления, а логистически, включая поле боя, масштабным, большим делает то, что должно было бы делать глобальное демократическое общество в целом.