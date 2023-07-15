Натомість в російських військових та силових структурах хаос – це бачить увесь світ, але йому варто й впевнено та різко рефлексувати на це. Продуманий, впевнений та всесторонній тиск від усіх міжнародних організацій та окремих країн на Росію буде ефективним. Про це і не тільки розповів у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Перша частина Підписана спільна декларація щодо підтримки України: інтерв'ю з Подоляком про саміт НАТО

Куди поділась ПВК "Вагнера"

"Геній мислі" Путін сказав, що ПВК "Вагнера" не існує, бо немає відповідного закону про приватні військові компанії. Але потім сам же сказав, що витратив на те, що "не існує", 86 мільярдів рублів.

Це одна історія. А тут речник Пентагону каже, що наразі ПВК "Вагнер" не бере участь у бойових діях, а всю зброю, яку вони мали (а саме 2,5 тонн боєприпасів, 20 тисяч стрілецької зброї, 2 тисячі одиниць військової техніки), передали російській армії назад.

Тепер так званий "Вагнер-центр", який раніше займався вербуванням особового складу цієї ПВК, переформатовано в додатковий центр для спецпризначенців. Менше з тим, чи не здається вам, що за якийсь час Пригожина можуть запросити виступити в ООН, з проханням розповісти, як їх переслідують.

Мене завжди дивує, коли через певний час хтось говорить про очевидні речі під виглядом фундаментального аналізу. Це говорить про недостатність розуміння темпу цієї війни в цілому й політичних процесів на теренах України та Росії.

Ви абсолютно праві, це елементарні речі. "Вагнера" дійсно не існує, що б там не казали. Так, ще є залишки "Вагнера". Тому що "Вагнер" розбивають, розбивають від страху, вони з ними не хочуть мати справу.

А на фоні того ж Попова взагалі розуміють, що є величезна проблема з російськими мілітарними чи парамілітарними структурами, які так чи інакше мали стосунок до міністерства оборони. Тому що міністерство оборони їх не контролює.

Що відбувається з "Вагнером"? Ми про це говорили і два тижні тому.

Перша частина переходить на роботу, включно з рекрутинговими центрами, в міноборони. Вони братимуть участь далі у війні, але будуть розосереджені по різних частинах тощо.

Друга складова – найбільш людиноненависницька перейде на роботу в росгвардію, до речі туди передають важку зброю. На базі росгвардії якраз і створять загони підтримки путінської вертикалі, якщо почнуться певні неконтрольовані силові процеси в Росії. Так, це ілюзія, тому що росгвардія розбіжиться відразу, навіть якщо там буде тисяча чи дві тисячі інструкторів “Вагнера”. Але між тим найбільш неадекватні з “Вагнера” переходитимуть саме в росгвардію. І це вже процес.

Маленька частина залишиться в Білорусі, тому що Лукашенко отримав начебто подарунок – пару сотень вагнерівців-інструкторів, які будуть навчати його спецназ що треба робити і як треба кувалдою розбивати голову своїм опонентам під час масових заворушень. Це в Білорусі буде робити частково “Вагнер”.

Четверта складова, яка могла бути, залишитися і мати певну роботу, і той же Пригожин міг бути там, і той же Уткін міг там залишитися – це африканські активи, але ми з вами бачимо, що відбувається сьогодні на Близькому Сході і в Центральноафриканській республіці із “Вагнером”. Вони там також йдуть під обшуки, під затримання, в Лівії, в Сирії, в ЦАРі тощо.

Тому, мені здається, що навіть там “Вагнер” не залишить активи, тобто контроль над тими чи іншими корисними копалинами, я так делікатно скажу, і урядами низки африканських країн. Замість цього там будуть знову ж таки ті загони, які будуть на базі росгвардії.

Чому? Тому що сьогодні суб'єкт Путін, на мій погляд, абсолютно точно не довіряє головному управлінню генштабу – ГРУ, якщо говорити попередніми абревіатурами. І не зовсім довіряє ФСБ, і низці спеціалістів, які точно в цій дивній історії про заворушення зайняли таку собі опосередковану позицію: "Чи то підтримуємо "Вагнер", чи не підтримуємо".

Ви ж бачите, що відбувається з низкою генералів, включно з Суровікіним, вони як зникли, так і зникли. Зрозуміло, що вони не мають впливу на оперативно-тактичні рішення, які ухвалюються безпосередньо в зоні проведення так званої "СВО". І водночас вони перебувають в невстановлених місцях. Я думаю, дають покази щодо того, що це було таке.

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Але це все говорить про ключову складову – все, що стосується "Вагнера" сьогодні і вчора, і під час невдалого заколоту, говорить про те, що ерозія силової вертикалі, ерозія силових відносин і міжвідомчих відносин в Росії набирає обертів. І це процес гниття, який точно призведе до потужного внутрішнього заколоту, реального, реалістичного.

Це не буде такий демонстративний маніфестний марш. Але це буде означати наступне – низка тактичних поразок Росії вздовж лінії фронту і всі ці хвороби, які вже бурхливо розвиваються у внутрішньому політичному організмі Росії, проявлять себе внутрішніми бойовими діями.

Тепер з університету спецназу планують вступати до ПВК "Вагнера". В який, певно, будуть вступну кампанію проводити під пісні "Бутирки", адже який ще їм пасує гімн. Але мені це все нагадує таке стояче болото: десь Кадиров пішов у відпустку, невідомо де подівся Пригожин, Суровікіна не показують, Шойгу виходить читає замість Конашенкова статистику. В мене таке відчуття, що це все нагадує тишу перед бурею.

Ви абсолютно маєте рацію. Я просто вважаю, якщо ми повернемося зараз до саміту НАТО. Єдине, чого там не вистачало, на мій погляд, це чітких фіксацій теперішнього статусу Росії. Таких образливих фіксації, тому що це були б такі дріжджі, які додали б якраз швидкості цим бурхливим процесам у внутрішньому організмі, чи "ЖКТ", кишківнику, як можна сказати, Росії.

І це дійсно так. Це все сьогодні має вигляд як ніби напередодні чогось. Просто не всі ще відчувають цей момент.

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От ми згадували про речника Пентагону. Мені здається, що вони не до кінця відчувають історичність моменту і подій, які відбуваються в Росії. І що треба менше робити таких обережних заяв. Тому що це трошки навпаки стабілізує цей стан. Типу вони не бачать того, не готові це сказати цього. Ну все зрозуміло – Росія йде вниз, обов’язково до внутрішньої трагедії. Давайте просто це пришвидшимо.

Чому я завжди говорю пришвидшити? Це якраз людинолюбна стратегія України, попри все. Що швидше в Росії почнеться цей процес внутрішнього бунту, тим менше інших, нормальних людей постраждають.

Я маю на увазі не в Росії. Тому що все, що буде проходити в Росії нам з вами байдуже. Головне, щоб був кордон, масштабний, величезний. Хай вони там роблять все, що завгодно. Але що швидше це почнеться, тим менше інших країн будуть в цей процес так чи інакше затягнуті.

І менше буде цієї гнилої проросійськості, яку ми з вами періодично бачимо в різних країнах. Люди приїжджають, 20 років тому втікають з Росії, живуть в Німеччині, а сьогодні виходять і говорять: “А чому вам не подобається, що Путін вирізає українців?”.

Ви розумієте абсурдність цього? І цих процесів буде набагато менше, тому що ці люди зрозуміють, навіть ці люди, будучи росіянами, вони навіть розуміють, що або ти дотримуєшся певних цінностей, або ти дотримуєшся певних правил, або тебе там не буде. Або тебе депортують в єдину систему головних управлінь таборів – ГУЛАГ так званий.

І це головне. Головне, щоб перестали говорити такі дивні заяви, мовляв, вони там щось бачать, не бачать: "Знаєте "Вагнер", дивимося як "Вагнер" виходить, "Вагнер" іде колоною з білоруськими автобусами у напрямку Білорусі”.

Це дивно, це якісь інфантильні заяви, які не дають розуміння людям, що дійсно світ змінився, що світ абсолютно точно аналітично ставиться до Росії, інакше ставиться до процесів, які там проходять, з більшою готовністю на це все реагувати, менше боїться Росії тощо.

Але навіщо говорити ці інфантильні фрази, які вказують, що світ продовжує боятись Росії? Щоб що? Щоб замотивувати Росію далі вбивати і спробувати десь проатакувати інші країни, типу "умірать, так всьо умірай сразу".

Навіщо це робити? Пані Катю, ви ставите це питання, ви можете відповісти, навіщо люди періодично демонструють свою не обізнаність – перше, друге – страх, і третє – нерозуміння, як на слова сьогодні реагують відповідні соціальні групи зокрема в Росії? Чому після 17 місяців війни і трансформації, цього не проходить?

Світ має більш впевнено і різко ставитися до Росії

Бачте, пане Михайле, не всі так швидко готові змінюватися і підлаштовуватися під реалії. Ми теж не готові були до того, але в нас не було іншого варіанту, тому що війна на нашій землі, а вони все намагаються одягнути білий халат і заявити, що вони ні до чого. В мене таке враження, що вони кожного ранку прокидаються і думають, що можливо це був сон і цього всього немає.

Це точно сон, але сон реалістичний. Знаєте "Кошмар на вулиці В’язів" Веса Крейвена? От все саме так і відбувається. Якщо ти не хочеш брати щось до відповідальності своєї, це ж не означає, що вона до тебе не прийде і не завдасть тобі шкоди.

От ми сьогодні говоримо постійно про одне й те саме. Маю на увазі не інтерв’ю, а взагалі.

Робіть правильні висновки, змініть аналітичність як таку, прийдіть до висновку фундаментального.

Перше – не можна дозволяти будь-якій країні порушувати глобальний світопорядок, тобто ламати правила, конвенції тощо.

Друге – вам пощастило, я навіть не розумію, як так сталось, вам пощастило, що є Україна, яка хоче логістично це робити. Не просто якісь заяви, а логістично, включно з полем бою, масштабним, великим робить те, що мало б робити глобальне демократичне суспільство в цілому.