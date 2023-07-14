Про це 24 Каналу відзначив російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, за яких умов "зомбоящик" може розсипатися.

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"На внутрішньому ринку Росії "зомбаж" зберігається. Люди настільки "прошиті" тим, що несуть з ефірів та пропагандистських сайтів і вони вірять в це. В дикі речі вірять. Нормальний мозок відмовляється в таке вірити, але там ми маємо справу з аудиторією, де ґрунт був підживлений за чверть віку", – сказав Фейгін.

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Прошарок суспільства

За словами Фейгіна, в Росії є декілька прошарків суспільства. Одне з них опосередковано вірить в оприлюднену інформацію. Але інше – щиро переконане у достовірності пропаганди. Воно "крикливе і досить агресивне". Звідси і виходять так звані добровольці на фронт.

Вони (пропагандисти – 24 Канал) роблять свою роботу. Я не впевнений, що контрпропаганда тут може щось вирішити. За своїм досвідом скажу, "перепрошивка" недостатня. Але вона потрібна,

– наголосив правозахисник.

Ймовірність краху пропаганди

Пропаганда в Росії, яка діє наразі, може розсипатися за умови зміни влади, вважає Фейгін. Але найцікавіше те, що дані пропагандисти не зникнуть. Вони просто "перевзуються" і говоритимуть протилежне до попереднього за новими методичками.

"Пропаганда в Росії досить чуттєва – там завжди чекають якоїсь відмашки. Вони (пропагандисти – 24 Канал) за інерцією продовжують котитися, коли раптом – з цього дня Пригожин поганий. Ще добу вони щось бубнять, поки не отримають методичку. Таку ж вони мають отримати від нової влади", – резюмував він.

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