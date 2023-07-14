Об этом 24 Каналу отметил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, при каких условиях "зомбоящик" может рассыпаться.

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"На внутреннем рынке России "зомбаж" сохраняется. Люди настолько "прошиты" тем, что несут из эфиров и пропагандистских сайтов и они верят в это. В дикие вещи верят. Нормальный мозг отказывается в такое верить, но там мы имеем дело с аудиторией, где почва была подкормлена за четверть века", – сказал Фейгин.

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Прослойка общества

По словам Фейгина, в России есть несколько слоев общества. Один из них косвенно верит в обнародованную информацию. Но другой – искренне убежден в подлинности пропаганды. Такое общество "крикливое и довольно агрессивное". Отсюда и выходят так называемые добровольцы на фронт.

Они (пропагандисты – 24 Канал) делают свою работу. Я не уверен, что контрпропаганда здесь может что-нибудь решить. По своему опыту скажу, "перепрошивка" недостаточна. Но она нужна,

– подчеркнул правозащитник.

Вероятность краха пропаганды

Действующая пропаганда в России может рассыпаться при условии смены власти, считает Фейгин. Но самое интересное, что данные пропагандисты не исчезнут. Они просто "переобуются" и будут говорить противоположное предыдущему по новым методичкам.

"Пропаганда в России довольно чувствительная – там всегда ждут какой-то отмашки. Они (пропагандисты – 24 Канал) по инерции продолжают катиться, когда вдруг – с этого дня Пригожин плохой. Еще сутки они что-то бубнят, пока не получат методичку. Такую же они должны получить от новой власти", – резюмировал он.

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