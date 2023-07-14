Владімір Путін розуміє всю серйозність наслідків саміту НАТО для Росії. Він уже починає шукати рішення, які б могли йому допомогти в майбутньому. Детально про це 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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"Якби Путін нічого, не сказав, то я б ставив під сумнів ефективність саміту. Якщо з боліт немає реакції, тоді, мабуть, ми щось робимо неправильно. Але реакція є, тим паче вони самі заявляють, що Україна буде в НАТО", – зауважив Валерій Клочок.

На саміті прийняли правильні рішення

Хоч більша частина українців вважала, що за підсумками саміту НАТО Україна таки отримає формальне запрошення на вступ до Альянсу, не варто недооцінювати результати саміту.

Як би це не звучало, але Путін допоміг зрозуміти, що все на саміті було зроблено правильно. Він знає точно, що Україна найближчими місяцями отримає запрошення до Альянсу,

– наголосив Клочок.

Аналітик додав, що ще на саміті США – Росія у Женеві 2021 року Джо Байден та Владімір Путін багато говорили за зачиненими дверима. Протокольних заяв зроблено не було.

Ймовірно, ще з тієї зустрічі Байден зрозумів наміри Путіна та дав йому зрозуміти, що Україну не залишать та допомагатимуть їй стільки, скільки буде потрібно. Мовиться не лише про Сполучені Штати, але й увесь західний світ.

Валерій Клочок про реакцію Путіна на саміт НАТО: дивіться відео

У Путіна серйозні проблеми

Ця позиція підтвердилась, зокрема, на саміті у Вільнюсі. Країни "Великої сімки" та низка інших країн підписали гарантії безпеки. Найближчим часом укладатимуть двосторонні договори. Тобто це не буде щось подібне до Будапештського меморандуму.

Це чіткий посил, що Україна буде в НАТО. Для Путіна – це великий виклик. Тому що завдання не допустити розширення НАТО у нього вже "збоку". Це особиста загроза для нього,

– зазначив Клочок.

До слова, в підсумковому комюніке написано, що НАТО не збирається нападати на Росію. Хоч, очевидно, що в країні-терориста про це не говоритимуть.

"В цій частині показово, що Путін дуже злякався. Водночас вчора (13 липня – 24 Канал) в Росії з'явилось соціологічне дослідження, що ¾ росіян заперечують необхідність застосування ядерної зброї в Україні. Це написано на провідних росЗМІ", – наголосив Клочок.

Дослідження невідомої соціологічної групи Владімір Путін може використати як виправдання, аби не застосовувати ядерну зброю, якою раніше лякали з усіх куточків.

Знову ж, це може бути показником, що на саміті у Вільнюсі все ж були ухвалені правильні рішення у правильний час.

Проблеми в Росії – проблеми для світу

Джо Байден висловив розуміння певного розчарування українців, які очікували інших результатів. Однак є речі, які потрібно виконати за певний проміжок часу.

Цей проміжок, зокрема, обумовлений позицією Росії. Інформація, яка зараз з'являється там є серйозною і її варто брати до уваги. Хоча б останні коментарі Путіна про ПВК "Вагнера" – виявляється, це проблема більша, ніж думалось. Проблема Путіна,

– зауважив Клочок.

Фактично Росія зараз є в парадигмі "бандитських розбірок" на рівні керівника держави. Путін офіційно зустрічається з бандитами і це підтвердження того, що при владі такі ж бандити.

"Всі при владі не лише злочинці та корупціонери, а бандити, які вбивають та ґвалтують людей по всьому світу, не лише в Україні. Це серйозний виклик для всього західного світу. Тому що процеси в Росії треба зробити контрольованими", – пояснив Клочок.

Ситуація в Росії починає виходити з-під контролю, а це означає загрозу для всього світу.

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