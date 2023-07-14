Зазначається, що це перший публічний виступ кривавого диктатора після саміту НАТО у Вільнюсі. Нагадаємо, що раніше Путін вперше розповів про зустріч з вагнерівцями, зазначивши, що юридично ПВК "Вагнера" більше не існує.
Зверніть увагу Роль західної зброї у війні та що буде з зерновою угодою: Путін видав нову порцію маразмів
Путін запізнився на власний виступ
Як стало відомо, російський президент запізнився на три години на свій виступ у Москві. Він пізно з’явився на сцені.
Що саме стало причиною цьому – поки невідомо. Однак, можливо, ноги диктатора вже не ходять так швидко.
Пропагандистські ЗМІ зазначали, що Путін мав виступити з "досить довгою промовою" на заході в Москві.
Нова порція маразму від Путіна
- 13 липня Путін виліз з бункера та знову видав потік маразму. Він заявив, що нібито "нічого критичного" на війні в Україні з початку застосування західних ракет не сталося. Ба більше, нібито "не шкодять" росіянам і танки Leopard.
- Диктатор наголосив, що нібито "Росія подумає" над тим, щоб продовжити зернову угоду. Мовляв, для Кремля в рамках зернової угоди "не було зроблено нічого".
- Окрім цього, Путін розповів про зустріч з вагнерівцями, зазначивши, що юридично ПВК "Вагнера" більше не існує.
- Також диктор заявив, що пропонував вагнерівцям "кілька варіантів працевлаштування, зокрема під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий".
- За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".