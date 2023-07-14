Это первое публичное выступление кровавого диктатора после саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что ранее Путин впервые рассказал о встрече с вагнеровцами, отметив, что юридически ЧВК "Вагнера" больше не существует.

Обратите внимание Роль западного оружия в войне и что будет с зерновым соглашением: Путин выдал новую порцию маразмов

Путин опоздал на собственное выступление

Как стало известно, российский президент опоздал на три часа своего выступления в Москве. Он поздно появился на сцене.

Что именно послужило причиной этому – пока неизвестно. Однако, может быть, ноги диктатора уже не ходят так быстро.

Пропагандистские СМИ отмечали, что Путин должен был выступить с "достаточно длинной речью" на мероприятии в Москве.

Новая порция маразма от Путина

  • 13 июля Путин вылез из бункера и снова выдал поток маразма. Он заявил, что якобы "ничего критического" на войне в Украине с начала применения западных ракет не произошло. Более того, якобы "не вредят" россиянам и танки Leopard.
  • Диктатор подчеркнул, что якобы "Россия подумает" над тем, чтобы продлить зерновое соглашение. Мол, для Кремля в рамках зерновой сделки "не было сделано ничего".
  • Кроме того, Путин рассказал о встрече с вагнеровцами, отметив, что юридически ЧВК "Вагнера" больше не существует.
  • Также диктатор заявил, что предлагал вагнеровцам "несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".
  • По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения. Но Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".