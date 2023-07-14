Владимир Путин понимает серьезность последствий саммита НАТО для России. Он уже начинает искать решения, которые могли бы ему помочь в будущем. Подробно об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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"Если бы Путин ничего, не сказал, то я бы ставил под сомнение эффективность саммита. Если по болотам нет реакции, тогда, пожалуй, мы что-то делаем неправильно. Но реакция есть, тем более они сами заявляют, что Украина будет в НАТО", – заметил Валерий Клочок.

На саммите приняли правильные решения

Хотя большая часть украинцев считала, что по итогам саммита НАТО Украина получит формальное приглашение на вступление в Альянс, не стоит недооценивать результаты саммита.

Как бы это ни звучало, но Путин помог понять, что все на саммите было сделано правильно. Он знает точно, что Украина в ближайшие месяцы получит приглашение в Альянс,

– подчеркнул Клочок.

Аналитик добавил, что еще на саммите США – Россия в Женеве 2021 года Джо Байден и Владимир Путин много говорили за закрытыми дверями. Протокольных заявлений сделано не было.

По всей видимости, еще с той встречи Байден понял намерения Путина и дал ему понять, что Украину не оставят и будут помогать ей столько, сколько потребуется. Речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о всем западном мире.

Валерий Клочок о реакции Путина на саммит НАТО: смотрите видео

У Путина серьезные проблемы

Эта позиция подтвердилась, в частности, на саммите в Вильнюсе. Страны "Большой семерки" и ряд других стран подписали гарантии безопасности. В ближайшее время будут заключаться двусторонние договоры. То есть это не будет что-то вроде Будапештского меморандума.

Это четкий посыл, что Украина будет у НАТО. Для Путина это большой вызов. Потому что задача не допустить расширения НАТО у него уже "в стороне". Это личная угроза для него,

– отметил Клочок.

Кстати, в итоговом коммюнике написано, что НАТО не собирается нападать на Россию. Хотя очевидно, что в стране-террористе об этом не будут говорить.

"В этой части показательно, что Путин очень испугался. В то же время вчера (13 июля – 24 Канал) в России появилось социологическое исследование, что ¾ россиян отрицают необходимость применения ядерного оружия в Украине. Это написано на ведущих росСМИ", – подчеркнул Клочок.

Исследование неизвестной социологической группы Владимир Путин может использовать в качестве оправдания, чтобы не применять ядерное оружие, которой раньше пугали со всех уголков.

Опять же это может быть показателем, что на саммите в Вильнюсе все же были приняты правильные решения в правильное время.

Проблемы в России – проблемы для мира

Джо Байден выразил понимание определенного разочарования украинцев, ожидающих других результатов. Однако есть вещи, которые следует выполнить за определенный промежуток времени.

Этот промежуток, в частности, обусловлен позицией России. Информация, которая сейчас появляется там серьезная и ее следует принимать во внимание. Хотя бы последние комментарии Путина о ПИК "Вагнера" – оказывается, это проблема больше, чем думалось. Проблема Путина,

– заметил Клочок.

Фактически Россия сейчас находится в парадигме "бандитских разборок" на уровне главы государства. Путин официально встречается с бандитами и это подтверждение того, что у власти такие же бандиты.

"Все у власти не только преступники и коррупционеры, а бандиты, которые убивают и насилуют людей по всему миру, не только в Украине. Это серьезный вызов всему западному миру. Потому что процессы в России нужно сделать контролируемыми", - пояснил Клочок.

Ситуация в России начинает выходить из-под контроля, что означает угрозу для всего мира.

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