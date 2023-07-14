Це 24 Каналу прокоментував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Його обурює те, що США не спростовують ці чутки й тим самим нібито надають значущості путінським маріонеткам.
Важливо У майбутньому Росія може стати колонією Китаю, — директор ЦРУ Бернс
Треба спростовувати дикі заяви
"Хто ти такий Наришкін, щоб говорити про майбутнє України? То про своє майбутнє поговори. Про костюми, які візьмеш й носитимеш в Гаазі", – сказав Подоляк.
Україна повинна жорстко реагувати на подібних персонажів, які говорять нісенітниці про бойових комах й біолабораторії. Ми не повинні давати можливість людям такого типу як Наришкін отримувати легітимність завдяки тому, що не спростовуються дикі заяви.
Якщо ти (Наришкін – 24 канал) голова розвідки й в тебе є певні комунікації, то ти не будеш про них говорити публічно. Ти ж голова розвідки. Це ж професія, компетенція. А якщо виходиш і ниєш, як це робить завжди Наришкін, то це говорить, що ти боїшся,
– зазначив радник голови ОПУ.
Як повинен діяти світ
Наші партнери мають усвідомити, що Росія боїться й що на неї можна дотиснути відповідними рішеннями, а не бюрократичністю.
Існує чотири рішення:
- Зброя – для країни, яка готова закінчити еру існування "другої армії" світу;
- Менше інформаційних можливостей для Росії – не треба говорити інфантильні речі, які дають можливість Росії зачіплюватися й вибудовувати свої інформаційні компанії;
- Чіткі юридичні терміни щодо країни-агресорки, адже це суттєво пришвидшуватиме внутрішню трансформацію;
- Прийняття історичності моменту й того, що Росія більше не є країною, яка далі існуватиме.
"Зробіть ці речі й тоді все буде більш менш буде зрозуміло", – підсумував Подоляк.
Що відомо про розмову директора ЦРУ з Наришкіним
- На умовах анонімності американські чиновники розповіли, що під час заколоту Пригожина 24 червня директор ЦРУ Вільям Бернс зателефонував голові служби зовнішньої розвідки країни-терористки Сєргєю Наришкіну.
- Журналісти повідомили, що мета комунікації полягала у тому, аби запевнити Кремль, що США жодним чином не причетні до заколоту й це є виключно внутрішньою справою Росії.
- У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію, відзначивши небажання розкривати особливості окремих дипломатичних переговорів.