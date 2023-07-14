Это 24 Каналу прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Его возмущает то, что США не опровергают эти слухи и тем самым якобы придают значимость путинским марионеткам.

Важно В будущем Россия может стать колонией Китая, - директор ЦРУ Бернс.

Надо опровергать дикие заявления

"Кто ты такой Нарышкин, чтобы говорить о будущем Украины? Так о своем будущем поговори. О костюмах, которые возьмешь и будешь носить в Гааге", – сказал Подоляк.

Украина должна жестко реагировать на подобных персонажей, которые говорят чушь о боевых насекомых и биолабораториях. Мы не должны давать возможность людям такого типа как Нарышкин получать легитимность благодаря тому, что не опровергаются дикие заявления.

Если ты (Нарышкин – 24 канал) глава разведки и у тебя есть определенные коммуникации, то ты не будешь о них говорить публично. Ты же глава разведки. Это профессия, компетенция. А если выходишь и ноешь, как это делает всегда Нарышкин, то это говорит, что ты боишься,

– отметил советник главы ОПУ.

Как должен действовать мир

Наши партнеры должны понять, что Россия боится и что на нее можно дожать соответствующими решениями, а не бюрократичностью.

Существует четыре решения:

Оружие – для страны, готовой закончить эру существования "второй армии" мира;

Меньше информационных возможностей для России – не надо говорить инфантильные вещи, позволяющие России выстраивать свои информационные компании;

Четкие юридические термины в отношении страны-агрессорки, ведь это будет существенно ускорять внутреннюю трансформацию;

Принятие историчности момента и того, что Россия больше не является страной, которая будет дальше существовать.

"Сделайте эти вещи и тогда все будет более или менее будет понятно", – подытожил Подоляк.

Что известно о разговоре директора ЦРУ с Нарышкиным