Если говорить точнее, то у России есть все шансы стать экономической колонией Китая. Так, война, которую Кремль развязал против Украины, обнажила те слабости, которые есть у страны-агрессора.

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Стратегический провал Путина

По словам Бернса, полномасштабное вторжение, которое начал Путин, негативно повлияло на Россию. Прежде всего, оно стало для нее стратегическим провалом. Здесь все просто: мир увидел слабости русского войска, а экономика страны будет приходить в себя годами.

Будущее России как младшего партнера и экономической колонии Китая определяется ошибками Путина, ее реваншистские амбиции притупляются НАТО, которое становится все больше и сильнее,

– отметил директор ЦРУ.

По его словам, вооруженная агрессия России – серьезное испытание. Впрочем, следует понимать, что Китай – единственное государство, которое стремится изменить международный порядок. И самое важное то, что у него для этого есть все необходимое: больше экономическая, дипломатическая, военная и технологические мощности.

Тем временем в Институте по изучению войны также проанализировали 500 дней полномасштабного вторжения. По словам составителей отчета, России не удалось достичь ни одной из целей, которую она себе поставила.

500 дней "СВО" не принесли результата