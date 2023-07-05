Российский диктатор поддержал инициативу переправлять автомобили на полуостров в объезд, а именно по суше через оккупированные Россией территории. Однако, по мнению военного обозревателя Дениса Поповича, это решение кроме логистической составляющей имеет еще и военную. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Боятся нового "хлопка"

Он пояснил, что образовавшиеся огромные пробки на Крымском мосту связаны с одной стороны с большим количеством желающих попасть по разным причинам во временно оккупированный Крым.

А с другой – с процедурой проверки ФСБ и военных автомобилей, которые должны пересечь мост. Ведь оккупанты ужасно боятся новых "хлопков", которые могут случиться на самом мосту и на полуострове.

В то же время российские власти, предложив гражданским ехать в Крым в объезд по оккупированным территориям, хотят создать из них "живой щит". Поскольку украинская армия сейчас держит сухопутный коридор в Крым под огневым контролем, то в случае какого-то инцидента, оккупанты потом могут обвинить Украину в якобы "уничтожении гражданских".

"Это еще одна попытка россиян расчеловечить украинскую армию, которая по версии Путина будет якобы "уничтожать" гражданских россиян", – подчеркнул военный обозреватель.

Как российские власти пытаются создать "живой щит" из гражданских на Юге: смотрите видео

В мирное время инициатива была бы уместна

Помимо перенаправления транспортных потоков в Крым, в Кремле предложили еще одну "блестящую" идею. А именно перевозить гражданских людей и их авто на десантных кораблях. Опять же с целью разгрузки трафика по Крымскому мосту.

Однако в мирное время такое новшество могло бы быть уместным, потому что десантный корабль достаточно вместительный и в нем можно перевезти людей и груз,

– отметил он.

А поскольку сейчас военное время, то большой десантный корабль является законной военной целью. Ведь неизвестно, что в нем перевозится – гражданские лица или военные грузы.

"Если предположить, что такой десантный корабль с гражданскими на борту будет утоплен, то это опять же позволит Путину и его окружению обвинить украинскую армию в "военном преступлении" и в "уничтожении" российских граждан", – отметил Денис Попович.

Но со стороны России это – попытка образовать "живой щит", пользуясь средствами военной транспортировки для нужд гражданского сектора.

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