Как можно помочь Саакашвили: депутат парламента Грузии назвала одно из решений

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, с помощью видеозвонка присоединился к судебному заседанию. Политик критично похудел и находится в плохом состоянии. Спасти его может давление международного сообщества на грузинскую власть.

Такое мнение 24 Каналу озвучила депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. По ее словам, особенно санкции должны применить к пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили, который оказывает влияние на власть.

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Месть Иванишвили

Хатия Деканоидзе отметила, что международные партнеры должны давить на грузинские власти и Иванишвили в частности. Олигарх не берет на себя ответственность, но фактически руководит Грузией. Состояние Саакашвили – это личное возмездие от Иванишвили.

У Михеила Саакашвили есть только одно гражданство – украинское. Поэтому президент Владимир Зеленский правильно отреагировал на издевательства над экс-лидером Грузии и вызвал грузинского посла.

Очень плохо, что Грузия не присоединяется к международным санкциям против России, на территории страны много российских граждан, грузинские власти не отпускают на лечение гражданина Украины. Конечно, это влияет на наши отношения,

– подчеркнула она.

Депутат грузинского парламента подчеркнула, что не только соратники Саакашвили требуют отпустить его на лечение, но и оппозиция. По ее мнению, если мир введет санкции к Иванишвили, это изменит ситуацию.

Она добавила, что 90% населения Грузии – проукраинские и прозападные граждане. Они ежедневно выходят на протесты не только из-за состояния Саакашвили, но и против грузинских властей в целом.

Состояние Саакашвили: главное