Как можно помочь Саакашвили: депутат парламента Грузии назвала одно из решений
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, с помощью видеозвонка присоединился к судебному заседанию. Политик критично похудел и находится в плохом состоянии. Спасти его может давление международного сообщества на грузинскую власть.
Такое мнение 24 Каналу озвучила депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе. По ее словам, особенно санкции должны применить к пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили, который оказывает влияние на власть.
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Месть Иванишвили
Хатия Деканоидзе отметила, что международные партнеры должны давить на грузинские власти и Иванишвили в частности. Олигарх не берет на себя ответственность, но фактически руководит Грузией. Состояние Саакашвили – это личное возмездие от Иванишвили.
У Михеила Саакашвили есть только одно гражданство – украинское. Поэтому президент Владимир Зеленский правильно отреагировал на издевательства над экс-лидером Грузии и вызвал грузинского посла.
Очень плохо, что Грузия не присоединяется к международным санкциям против России, на территории страны много российских граждан, грузинские власти не отпускают на лечение гражданина Украины. Конечно, это влияет на наши отношения,
– подчеркнула она.
Депутат грузинского парламента подчеркнула, что не только соратники Саакашвили требуют отпустить его на лечение, но и оппозиция. По ее мнению, если мир введет санкции к Иванишвили, это изменит ситуацию.
Она добавила, что 90% населения Грузии – проукраинские и прозападные граждане. Они ежедневно выходят на протесты не только из-за состояния Саакашвили, но и против грузинских властей в целом.
Состояние Саакашвили: главное
- Находящийся в тюрьме третий грузинский лидер Михеил Саакашвили впервые с 1 февраля показал свое состояние. Он дистанционно присоединился к судебному заседанию. Он очень похудел и у него выпирают ребра.
- Политик ответил на заявление лидеров "Грузинской мечты", в том числе главы парламента Шалвы Папуашвили. Саакашвили заявил, что глава парламента Грузии должен извиниться перед евродепутатами, его семьей, Украиной, что ее гражданин оказался в этой ситуации, перед всеми грузинами.
- После этого Михеил Саакашвили поднял футболку, чтобы показать свою физическую форму. На фото заметно, что состояние экс-президента Грузии существенно ухудшилось. Он заметил, что хоть и слабый физически, но внутри – очень сильный и смелый.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Он поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.
- Украинский лидер еще раз обратился к грузинским властям, призвал ее вернуть в Украину гражданина нашего государства Михеила Саакашвили, ведь ему необходимы надлежащее лечение и уход. Он также обратился к партнерам Украины и попросил не игнорировать ситуацию.