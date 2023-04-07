Я умираю, – в Politico опубликовали колонку от Саакашвили

Экспрезидент и заключенный Грузии Михеил Саакашвили рассказал о том, как оказался за решеткой. Политик утверждает, что в этом виноват российский диктатор Владимир Путин.

Саакашвили говорит, что после маниакального и неспровоцированного военного вторжения России в Украину Грузия и другие страны региона продолжали "сползать в Кремль". В то же время народ страны подтвердил свою преданность демократии, протестуя на улицах против закона об "иностранных агентах".

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"Война в Украине обнажила настоящие империалистические амбиции Путина"

Бывший президент рассказывает, что даже в тюрьме, где он борется за то, чтобы остаться в живых, он продолжает защищать демократию от Путина и его союзников.

Я политический заключенный в Грузии – стране, которую я возглавлял как президент с 2004 по 2013 год и упорно работал, чтобы переориентироваться на демократию и Запад.

– отмечает Саакашвили.

После нескольких месяцев пребывания у власти лидеры Европы и США хвалили его за поддержку демократии и свободных рынков и прекращение контроля над Грузией со стороны организованных преступных синдикатов.

Однако в августе 2008 года Путин отдал приказ о вторжении в Грузию, что привело к войне. Вместо того чтобы убегать, политик был полон решимости бороться и противостоять агрессии Путина.

Впоследствии Россия контролировала более 20 процентов территории Грузии, которую она содержит до сих пор – территории Абхазии и Южной Осетии. После войны Саакашвили возглавлял первую мирную передачу властей в результате демократических выборов в регионе.

"В то время и в течение нескольких лет после войны в 2008 году я пытался предупредить своих западных коллег об империалистических амбициях Путина и угрозе, которую он представлял. Но в то время, как Запад выражал столь необходимую поддержку и солидарность с нашим делом, мало кто воспринимал угрозу путинского милитаризма серьезно", – утверждает политзаключенный.

Очевидно, что бессмысленный нарратив Кремля о том, что правительство Саакашвили каким-то образом спровоцировало войну, вызывало достаточно сомнений у многих на Западе.

"Конечно, война в Украине обнажила настоящие империалистические амбиции Путина по восстановлению советской империи путем аннексии ее бывших территорий, но я не чувствую удовольствия от того, что прав. Потому что мужчина, который когда-то угрожал "подвесить меня за яйца", несомненно, несет ответственность за мое нынешнее затруднительное положение", – говорится в сообщении.

Саакашвили подвергался пыткам

Когда экспрезидент вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, его арестовали грузинские власти. С тех пор он находится в тюрьме на основании слухов и политически мотивированных обвинений в злоупотреблении властью, которые только Кремль и нынешнее грузинское правительство считают законными.

"А во время заключения мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю", – отмечает Саакашвили.

Он рассказывает, что его систематически пытали, физически и психологически, и есть доказательства отравления его тяжелыми металлами. Сейчас политик страдает более чем 20 серьезными болезнями, все из которых развились во время заключения.

Смерть Саакашвили повлечет за собой хаос в стране

Политик пишет, что без помощи Конгресса и администрации Байдена, а также парламентов ЕС и Великобритании, нынешнее правительство будет продолжать закрывать глаза не только на демократию, но и верховенство права, а основные столбы прав человека будут продолжать размываться в Грузии.

"Также становится все очевиднее, что я скоро умру, если не получу надлежащей медицинской помощи за пределами страны. Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, применяя дипломатическое давление на правительство Грузии и вводя экономические санкции против Бидзины Иванишвили и его соратников", – отмечает политик.

Саакашвили добавляет, что его смерть может повлечь за собой политический хаос в Грузии. Кроме того, мученическую смерть экспрезидента, безусловно, сочтут победой Путина – мощным символом для всех лидеров в Грузии, которые не смогут противостоять российскому империализму.

Однако если Конгресс США и администрация Байдена смогут сотрудничать с ЕС, чтобы обеспечить освобождение политика с помощью санкций, экономических эмбарго, приостановки финансирования и визовых ограничений, это сильно ударит по Путину. По словам Саакашвили, такие действия подтвердят, что США и Европа остаются преданными идеалам демократии, порядочности и справедливости.