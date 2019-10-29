Михеил Саакашвили переехал на новую квартиру в Одессе: фото и видео

Третий президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сменил квартиру в Одессе. Во время ужина в честь новоселья вместе с грузинско-украинским политиком праздновали юморист Олег Филимонов, журналист Валерий Хаит и режиссер Олег Сенцов.

Фото и видео с праздничного вечера Михеил Саакашвили поделился на своей странице в фейсбуке.

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Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья – гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил. Для меня Олег Сенцов – это эталон украинского гражданина,

– рассказал третий президент Грузии.

Он отметил, что во время праздничного ужина были выполнены все необходимые для счастья условия – теплая домашняя атмосфера, друзья, хорошее вино и интересный разговор. Кроме того, Саакашвили напомнил, что любит Одессу.



Олега Сенцова поразили размеры балкона Михеила Саакашвили

Поделился фото из новоселья и Олег Сенцов. Тот даже по-дружески назвал своего нового друга Мишико.

"Одесса. Маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже. Новоселье у Мишико", - подписал фото Олег Сенцов.

Праздничный ужин в честь новоселья Саакашвили: смотрите видео