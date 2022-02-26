Николаев готовится к круговой обороне: в город прорываются 12 танков
26 февраля 2022 , 14:24Читати новину українською
Источник:Суспільне
В Николаеве силы территориальной обороны готовятся к защите. В город, по словам местных властей, идет колонна из 12 танков.
Для организации обороны есть еще около 5 часов. Об этом сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
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Прорыв врага был зафиксирован со стороны Каховки Херсонской области.
Прямая команда – готовиться к круговой обороне города. Сейчас мобилизуем все силы военных по периметру, где работает тяжелая артиллерия,
говорит Виталий Ким.
Также глава облгосадминистрации предлагает строить баррикады. Так город не позволит оккупантам зайти в конкретные районы города.