Николаев готовится к круговой обороне: в город прорываются 12 танков

В Николаеве силы территориальной обороны готовятся к защите. В город, по словам местных властей, идет колонна из 12 танков.

Для организации обороны есть еще около 5 часов. Об этом сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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Прорыв врага был зафиксирован со стороны Каховки Херсонской области.

Прямая команда – готовиться к круговой обороне города. Сейчас мобилизуем все силы военных по периметру, где работает тяжелая артиллерия,

говорит Виталий Ким.

Также глава облгосадминистрации предлагает строить баррикады. Так город не позволит оккупантам зайти в конкретные районы города.