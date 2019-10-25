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      Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Турции: 13 человек пострадали – фото

      7 Читати новину українською
      В Турции микроавтобус с украинскими туристами попал в ДТП
      В Турции микроавтобус с украинскими туристами попал в ДТП / milliyet.com.tr

      Десять украинских туристов пострадали в результате столкновения микроавтобуса и трактора на юго-западе Турции. Кроме украинцев, повреждения вследствие аварии также получили водители обоих транспортных средств и турецкий гид.

      ДТП произошло на шоссе между Денизли и Анталией, сообщает издание Milliyet.

      К слову: Автобус с людьми и грузовик столкнулись на Ровенщине: есть погибший

      В результате столкновения с трактором микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограждение.

      Всем пострадавшим вовремя была оказана первая медицинская помощь и доставили в больницу города Аджипаям. Медики оценили состояние пострадавших, как удовлетворительное.

      ДТП микроавтобуса с украинцами в Турции: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Турции Постраждалі Аварии и ДТП
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