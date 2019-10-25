Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Турции: 13 человек пострадали – фото

Десять украинских туристов пострадали в результате столкновения микроавтобуса и трактора на юго-западе Турции. Кроме украинцев, повреждения вследствие аварии также получили водители обоих транспортных средств и турецкий гид.

ДТП произошло на шоссе между Денизли и Анталией, сообщает издание Milliyet. К слову: Автобус с людьми и грузовик столкнулись на Ровенщине: есть погибший В результате столкновения с трактором микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограждение. Всем пострадавшим вовремя была оказана первая медицинская помощь и доставили в больницу города Аджипаям. Медики оценили состояние пострадавших, как удовлетворительное. ДТП микроавтобуса с украинцами в Турции: смотрите фото