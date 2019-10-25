Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Туреччині: 13 осіб постраждали – фото
Десять українських туристів постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора на південному заході Туреччини. Крім українців, пошкодження внаслідок аварії також отримали водії обох транспортних засобів і турецький гід.
ДТП трапилася на шосе між Денізлі і Анталією, повідомляє видання Milliyet.
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Внаслідок зіткнення з трактором мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався в огорожу.
Усім постраждалим вчасно було надано першу медичну допомогу і доставлено до лікарні міста Аджипаям. Медики оцінили стан постраждалих, як задовільний.
ДТП мікроавтобуса з українцями у Туреччині: дивіться фото
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