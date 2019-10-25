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      Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Туреччині: 13 осіб постраждали – фото

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      У Туреччині мікроавтобус з українськими туристами потрапив у ДТП
      У Туреччині мікроавтобус з українськими туристами потрапив у ДТП / milliyet.com.tr

      Десять українських туристів постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса і трактора на південному заході Туреччини. Крім українців, пошкодження внаслідок аварії також отримали водії обох транспортних засобів і турецький гід.

      ДТП трапилася на шосе між Денізлі і Анталією, повідомляє видання Milliyet.

      До слова: Автобус з людьми та вантажівка зіткнулися на Рівненщині: є загиблий

      Внаслідок зіткнення з трактором мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався в огорожу.

      Усім постраждалим вчасно було надано першу медичну допомогу і доставлено до лікарні міста Аджипаям. Медики оцінили стан постраждалих, як задовільний.

      ДТП мікроавтобуса з українцями у Туреччині: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Постраждалі Аварії та ДТП Новини Туреччини
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