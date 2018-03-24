Микроавтобус слетел с моста и упал в реку на Полтавщине: фото
На Полтавщине в селе Шиловка автомобиль съехал с моста и упал в реку Грунь.
Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, предварительно установили, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу, сообщили в полиции.
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Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГСЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.
Источник: 24 Канал
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