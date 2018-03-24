Мікроавтобус злетів з мосту та впав у річку на Полтавщині: фото

На Полтавщині що у селі Шилівка автомобіль з’їхав з мосту та впав у річку Грунь.

Правоохоронці, які прибули на місце події, попередньо встановили, що за кермом Volkswagen Transporter перебував 30-річний мешканець Полтави. Його з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, повідомили у поліції.

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Для ліквідування наслідків ДТП було викликано наряд рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної техніки відбуксирували авто з річки.