Мікроавтобус злетів з мосту та впав у річку на Полтавщині: фото
На Полтавщині що у селі Шилівка автомобіль з’їхав з мосту та впав у річку Грунь.
Правоохоронці, які прибули на місце події, попередньо встановили, що за кермом Volkswagen Transporter перебував 30-річний мешканець Полтави. Його з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні, повідомили у поліції.
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Для ліквідування наслідків ДТП було викликано наряд рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної техніки відбуксирували авто з річки.
Джерело: 24 Канал
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