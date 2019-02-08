Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Виннице: много погибших и пострадавших из Молдовы

В Виннице произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с грузовиком DAF, в результате чего три человека погибли и еще трое были травмированы, поэтому они были госпитализированы. Все они являются гражданами Молдовы. Инцидент произошел около 4 часа утра 8 февраля на улице Стельмаха.

Предварительно, причиной аварии стало то, что 28-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и в итоге допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем, передает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

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ДТП произошло на улице Стельмаха неподалеку Барского шоссе

Что касается жертв ДТП, пока известно, что погибли 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего погибшего мужчины сейчас устанавливают правоохранители.

Еще трое пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с разной степени травмами были госпитализированы. В момент столкновения в микроавтобусе находились 11 человек.

Тех граждан Молдовы, которые не пострадали, полицейские обещали доставить к украино-молдавской границе. Также информация о пострадавших была передана в консульство Республики Молдова.

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На месте инцидента работала следственно-оперативная группа полиции. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, а также выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Пока полицейские осматривали место происшествия было затруднено движение по Барскому шоссе, которое идет параллельно улице Стельмаха, где произошла авария, поскольку одну из полос трассы представители правоохранительных органов закрыли.

Место смертельного столкновения грузовика и микроавтобуса с гражданами Молдовы

По данному факту было открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Что говорят очевидцы?

Винничанка Елена: "Сегодня ночью я проснулась от какого-то грохота. Было примерно 3:30. Взглянув в окно поняла, что только что произошла авария. Микроавтобус врезался в фуру. Видимо, водитель заснул. С пострадавшей машины вышли двое мужчин, посмотрели со стороны на то, что произошло, и один из них перестал собой владеть – кричал, ревел и метался из стороны в сторону возле машины. Здесь же появилось очень много машин полиции, затем несколько машин ГСЧС, а через некоторое время начали ехать "скорые" . МЧСники раскрывали машину и, пожалуй, доставали пострадавших, поскольку "скорые" тут же уезжали, сигналя... Всю ночь стоял шум и сверкали полицейские огни".

Одна из пассажирок микроавтобуса: "Мы все спали, 4 утра было. Из Молдовы в Москву ехали, кто в гости, кто работать".

Комментарий диппредставительств Молдовы в Украине

В консульстве Молдовы в Виннице в комментарии 24 каналу подтвердили слова правоохранителей, что им была предоставлена вся информация о вышеупомянутом ДТП. Как отметила помощница консула, сейчас они с ней работают. Также дипломаты сообщили, что в Винницу из Киева выехал консул для выяснения обстоятельств. Последнее подтвердили в посольстве Молдовы в Украине.

Фото: пресс-служба Нацполиции, Vinbazar, Винница.info

Видео с места смертельного ДТП с участием граждан Молдовы в Виннице