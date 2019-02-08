15:33
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою у Вінниці: багато загиблих і потерпілих з Молдови

      1067 Читать новость на русском

      У Вінниці сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen із вантажівкою DAF, унаслідок чого три особи загинули та ще троє зазнали пошкоджень, відтак їх було госпіталізовано. Усі є громадянами Молдови. Інцидент трапився близько 4 години ранку 8 лютого на вулиці Стельмаха.

      Попередньо, причиною аварії стало те, що 28-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і у підсумку припустився зіткнення з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем, передає прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

      Читайте також: ДТП у Харкові: прокурор озвучив яке покарання він вимагає для Зайцевої та Дронова

      Аварія, Вінниця, ДТП, Молдова, жертва, Барське шосе, Стельмаха
      ДТП сталася на вулиці Стельмаха неподалік Барського шосе 

      Щодо жертв ДТП, поки відомо, що загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Натомість особу третього загиблого чоловіка наразі встановлюють правоохоронці.

      Ще трьох пасажирів віком 58, 24 та 28 років з різного ступеню травмами було госпіталізовано. У момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 11 людей.

      Тих громадян Молдови, які не постраждали, поліцейські обіцяли доправити до українсько-молдовського кордону. Також інформацію про потерпілих було передано до консульства Республіки Молдова.

      Читайте також: Загибель зірки "Дизель Шоу" Поплавської у ДТП під Києвом: з'явилися висновки розслідування

      На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група поліції. Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, а також з’ясовуються усі обставини та причини аварії.

      Поки поліцейські оглядали місце події було ускладнено рух Барським шосе, яке йде паралельно вулиці Стельмаха, де сталася аварія, оскільки одну зі смуг траси представники правоохоронних органів закрили.

      Місце смертельного зіткнення вантажівки та мікроавтобуса з громадянами Молдови

      За цим фактом було відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

      Читайте також: Віталій Кличко відреагував на ДТП з п'яним чиновником у Києві

      Що говорять очевидці?

      Вінничанка Олена: "Сьогодні серед ночі я прокинулася від якогось гуркоту. Було приблизно 3:30. Глянувши у вікно зрозуміла, що тільки що трапилася аварія. Мікроавтобус врізався у фуру. Мабуть, водій заснув. З постраждалої машини вийшли двоє чоловіків, подивилися з боку на те, що сталося, і один із них перестав собою володіти – кричав, ревів і кидався з боку в бік біля машини. Тут же з'явилося дуже багато машин поліції, потім кілька машин ДСНС, а через якийсь час почали їхати "швидкі". МНСники розкривали машину та, мабуть, діставали потерпілих, оскільки "швидкі" тут же від’їжджали, сигналячи… Всю ніч стояв шум і виблискували поліцейські вогні".

      Одна із пасажирок мікроавтобуса: "Ми всі спали, 4 ранку було. З Молдови в Москву їхали, хто в гості, хто працювати".

      Коментар диппредставництв Молдови в Україні

      У консульстві Молдови у Вінниці у коментарі 24 каналу підтвердили слова правоохоронців, що їм було надано усю інформацію про вищезазначену ДТП. Як зазначила помічниця консула, зараз вони з нею працюють. Також дипломати сповістили, що до Вінниці з Києва виїхала перший секретар з консульських питань Чезара Гєцу задля з’ясування обставин. Останнє підтвердили у посольстві Молдови в Україні. 

      Фото: прес-служба Нацполіції, Vinbazar, Вiнниця.info

      Відео з місця смертельної ДТП за участю громадян Молдови у Вінниці 

       

      blog_ava
      Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
      сьогодні
      11030
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Фотоновини Вінниця Аварії та ДТП Молдова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сьогодні , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 624
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сьогодні , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 2124
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:39 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1910
      "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      сьогодні , 09:40 "Крути 1918": сюжет і трейлер історичного фільму
      709
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сьогодні , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1301
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук