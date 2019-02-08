Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою у Вінниці: багато загиблих і потерпілих з Молдови

У Вінниці сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen із вантажівкою DAF, унаслідок чого три особи загинули та ще троє зазнали пошкоджень, відтак їх було госпіталізовано. Усі є громадянами Молдови. Інцидент трапився близько 4 години ранку 8 лютого на вулиці Стельмаха.

Попередньо, причиною аварії стало те, що 28-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і у підсумку припустився зіткнення з припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем, передає прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

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ДТП сталася на вулиці Стельмаха неподалік Барського шосе

Щодо жертв ДТП, поки відомо, що загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Натомість особу третього загиблого чоловіка наразі встановлюють правоохоронці.

Ще трьох пасажирів віком 58, 24 та 28 років з різного ступеню травмами було госпіталізовано. У момент зіткнення в мікроавтобусі перебували 11 людей.

Тих громадян Молдови, які не постраждали, поліцейські обіцяли доправити до українсько-молдовського кордону. Також інформацію про потерпілих було передано до консульства Республіки Молдова.

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На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група поліції. Зараз правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, а також з’ясовуються усі обставини та причини аварії.

Поки поліцейські оглядали місце події було ускладнено рух Барським шосе, яке йде паралельно вулиці Стельмаха, де сталася аварія, оскільки одну зі смуг траси представники правоохоронних органів закрили.

Місце смертельного зіткнення вантажівки та мікроавтобуса з громадянами Молдови

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Що говорять очевидці?

Вінничанка Олена: "Сьогодні серед ночі я прокинулася від якогось гуркоту. Було приблизно 3:30. Глянувши у вікно зрозуміла, що тільки що трапилася аварія. Мікроавтобус врізався у фуру. Мабуть, водій заснув. З постраждалої машини вийшли двоє чоловіків, подивилися з боку на те, що сталося, і один із них перестав собою володіти – кричав, ревів і кидався з боку в бік біля машини. Тут же з'явилося дуже багато машин поліції, потім кілька машин ДСНС, а через якийсь час почали їхати "швидкі". МНСники розкривали машину та, мабуть, діставали потерпілих, оскільки "швидкі" тут же від’їжджали, сигналячи… Всю ніч стояв шум і виблискували поліцейські вогні".

Одна із пасажирок мікроавтобуса: "Ми всі спали, 4 ранку було. З Молдови в Москву їхали, хто в гості, хто працювати".

Коментар диппредставництв Молдови в Україні

У консульстві Молдови у Вінниці у коментарі 24 каналу підтвердили слова правоохоронців, що їм було надано усю інформацію про вищезазначену ДТП. Як зазначила помічниця консула, зараз вони з нею працюють. Також дипломати сповістили, що до Вінниці з Києва виїхала перший секретар з консульських питань Чезара Гєцу задля з’ясування обставин. Останнє підтвердили у посольстві Молдови в Україні.

Фото: прес-служба Нацполіції, Vinbazar, Вiнниця.info

Відео з місця смертельної ДТП за участю громадян Молдови у Вінниці