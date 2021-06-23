Микроавтобусы летают, но низко-низко, – Минобороны потролило СМИ из-за фейковой новости

Накануне ряд СМИ обнародовал информацию, что заместитель министра обороны и секретарь СНБО прилетели в Одессу на частных вертолетах. В Министерстве обороны опровергли эту информацию, заявив, что Александр Миронюк и Алексей Данилов приехали в город микроавтобусом.

Ведомство рассказало, чем на самом деле ехали заместитель министра и секретарь СНБО, и опубликовало фото этого транспорта.

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"Летели" на микроавтобусе

Официально: для участия в мероприятиях украинско-британского морского партнерства господин Миронюк прибыл бортом Hyundai H350,

– говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что "можно сказать, что и микроавтобус летает, но низко-низко".



Ведомство уверяет, что чиновники приехали микроавтобусом / Фото Минобороны

Новость, которую обнародовали СМИ

22 июня издание "Думская" сообщило, что Миронюк и Данилов прибыли в Одессу на частных вертолетах. Один якобы использует нардеп от партии "За майбутнє" Александр Герега, другой якобы связан с Игорем Коломойским.

Издание отмечало, что там чиновники приняли участие в полутайной встрече на английском эсминце HMS Defender D36, во время которой подписали очередной меморандум о развитии украинского флота.

Впоследствии эту информацию распространили и другие СМИ.



По версии СМИ, заместитель министра прилетел на вертолете / Фото "Думская"