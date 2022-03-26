"Микс из ноющих оккупантов": СБУ перехватила новые разговоры

Сотрудники СБУ ежедневно перехватывают множество разговоров оккупантов с родными и близкими. В большинстве своем они жалуются на то, как их бросают другие российские военные.

Не зря в Генштабе ежедневно подчеркивают, что враг деморализован. Об этом свидетельствует ряд телефонных разговоров, в которых слишком мало побед.

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Оккупанты сами себя калечат, чтобы не идти в бой

Так, один из российских наемников жалуется на то, что его "сослуживцы" изобретательно избегают боя.

Эти твари е*** и с***лись! Один специально себе ногу сломал. Второй сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу,

– возмущенно рассказывает он по телефону.

В то же время родным сложно понять, что вся эта "спецоперация" – один сплошной пшик и бессмыслица. Они продолжают обвинять во всем НАТО и огорчаться провалами тех, кто имеет высокие шансы вернуться домой "двухсотыми".

Слушайте разговоры оккупантов со своими родными:

Другому солдату жена в пример ставила своего родственника, который 2 года воевал в Грозном. Мол, ничего с ним не произошло там.

И там меньше было. За это время как за три года все произошло. Потому что не ожидали такого просто...,

– отметил он.

Конечно, с цветами и объятиями их в Украине никто не ждет. Да и сама российская пропаганда у них бестолковая. Это доказывает тот факт, что они банально не понимают, где же та самая легендарная Чернобаевка. Оказывается, где-нибудь под Киевом. По крайней мере, об этом вполне серьезно говорили в эфире "Вечера с Соловьевым".

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