Не дарма ж у Генштабі щоденно підкреслюють, що ворог деморалізований. Про це свідчать низка телефонних розмов, в яких надто мало "перемог".

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Окупанти самі себе калічать, щоб не йти в бій

Так, один із російських найманців бідкається на те, що його "товариші" по службі винахідливо уникають бою.

Ці тварюки ї***і з***лися! Один спеціально собі ногу зламав. Другий сказав, що контузило його, і він забув маму-тата,

– обурено розповідає він телефоном.

Водночас рідним складно збагнути, що вся ця "спецоперація" – один суцільний пшик і безглуздя. Вони продовжують звинувачувати у всьому НАТО та засмучуватися провалами тих, хто має високі шанси повернутися додому "двохсотими".

Слухайте розмови окупантів зі своїми рідними:

Іншому ж солдатові дружина у приклад ставила свого родича, який 2 роки воював у Грозному. Мовляв, нічого з ним не сталося там.

Та там менше було. За цей час, як за три роки все відбулося. Тому що не очікували такого просто...,

– зазначив він.

Ясна річ, з квітами й обіймами їх в Україні ніхто не очікує. Та й сама російська пропаганда у них недолуга. Це доводить той факт, що вони банально не розуміють, де ж та сама легендарна Чорнобаївка. Виявляється, десь під Києвом. Принаймні про це цілком серйозно говорили в ефірі "Вечора з Соловйовим".

Тим часом на Росії почали розконсервовувати старі танки – дивіться відео: