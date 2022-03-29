Милан, Нью-Йорк, Краков: как обстрелянный оккупантами Чернигов поддерживает мир
29 марта 2022 , 10:33Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Север"
Оккупанты продолжают атаковать Чернигов, но город мужественно держится. Во всем мире люди выходят на акции поддержки.
Митинги прошли в Милане, Нью-Йорке, Чикаго, Кракове, Хельсинках, Мюнхене и других иностранных городах.
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Люди несли с собой плакаты с надписями "Чернигов остается сильным", "Чернигов, мы с тобой", "Остановите войну", "Спасите Чернигов и Мариуполь".
Напомним, с начала войны наши защитники удерживают Чернигов и удерживают продвижение россиян в сторону Киева.
Поддержка Чернигова по всему миру / Фото "Общественное Чернигов":