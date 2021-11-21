В Милане и Риме тысячи людей протестовали против COVID-сертификатов

21 ноября 2021 , 15:34
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Источник:

ANSA

В крупных городах Италии прошли очередные протесты тех, кто выступает против коронавирусных мероприятий. На улицы вышли несколько тысяч человек, большинство из них были без масок.

Протесты в Риме

Согласно оценкам полиции Рима, в районе античной арены Circus Maximus собралось около 4 тысяч человек. Они выкрикивали лозунги "Свобода!" и "нет COVID-сертификатам".

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С наступлением темноты митингующие светили фонариками и файерами. Сбор закончился импровизированным концертом певца Джузеппе Повиа, который присоединился к протесту.


В Риме антивакцинаторы вышли на протест / Фото ANSA

Протесты в Милане

В Милане правоохранители не дали собраться антивакцинаторам на площади Piazza Fontana, как планировали организаторы. Людей просили расходиться, а у самых возмущенных проверяли документы. Несколько митингующих пытались прорваться через барьеры другим путем, но им помешали.

В итоге правоохранители:

  • идентифицировали 257 человек;
  • выписали 49 штрафов за блокировку улиц;
  • 2 – за сопротивление представителям органов
Обратите внимание! Этот митинг в Милане стал самым маленьким из предыдущих. Там присутствовало несколько сотен человек, тогда как на некоторых предыдущих находилось до 10 тысяч.


В Милане антивакцинаторы вышли на протест / Фото Corriere della Sera

Автор: Олег Васьків