Миланович отказался от участия Хорватии в обучении украинских военных

Накануне лидер страны обещал, что откажет в этом – это сделал. Таким образом, Миланович ответил на письмо министра обороны Марио Баножича.

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В своем объяснении Миланович утверждает, что обстоятельства участия хорватских военнослужащих в этой миссии непонятны и неоправданны.

Президент Хорватии считает, что у министра обороны нет полномочий инициировать запрос об учебной миссии. Поэтому Миланович ожидает, что к нему, а не к министру обороны, обратится хорватское правительство, возможно, и парламент.

Миланович также отметил, что в проекте решения конкретно не указана ни деятельность, которую будут осуществлять члены хорватской армии за рубежом, ни действия или мероприятия, которые будут осуществлять военнослужащие Вооруженных сил Украины на территории Хорватии.

Еще одна из причин отказа – Украина формально не внесена в список союзников Хорватии, войска которых могут проходить и прибывать на учения в страну.

В то же время министр Баножич заявил, что не видит никаких объективных причин для отказа Милановича. Теперь для принятия положительного решения необходимо парламентское большинство в две трети голосов.

В МИД Украины прокомментировали решение Милановича

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что отклонение президентом Хорватии на данном этапе запроса министра обороны страны на проведение в стране обучения военнослужащих ВСУ не означает, что решение не будет принято.

Он отметил, что Загреб рассматривает две опции помощи Украине:

тренировка украинских военнослужащих на территории Хорватии;

направление хорватских инструкторов на территорию третьей страны.

По словам Николенко, украинская сторона работает с хорватским правительством, чтобы получить "зеленый свет" на участие Хорватии в тренировочной миссии ЕС просто через парламент страны.

Что известно о тренировочной миссии ЕС

14 октября 2022 года главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.

Впоследствии стало известно, что EUMAM возглавит польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек. В Польше генерал командует 11 бронекавалерийской дивизией.

Петр Тритек должен возглавить оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об обучении личного состава, организации логистики, медицинских учреждений. Кроме того, будет подготовка наших военных на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Бюджет миссии – 106 миллионов евро на 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.

Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии. Кроме этого, будет командование в Брюсселе, которое, вероятнее всего, будет выполнять административные задачи. Подробнее читайте по ссылке.

Примите во внимание! Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь Оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC).



EUMAM Ukraine будет обеспечивать личную, коллективную и специализированную тренировку для ВСУ, включая Силы территориальной обороны, осуществлять координацию и синхронизацию усилий стран-членов по тренировке украинского персонала.

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