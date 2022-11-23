Міланович відмовився від участі Хорватії у навчанні українських військових

Напередодні лідер країни обіцяв, що відмовить у цьому – це й зробив. У такий спосіб Міланович відповів на лист міністра оборони Маріо Баножича.

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У своєму поясненні Міланович стверджує, що обставини участі хорватських військовослужбовців у цій місії є незрозумілими і невиправданими.

Президент Хорватії вважає, що міністр оборони не має повноважень ініціювати запит щодо навчальної місії. Тому Міланович очікує, що до нього, а не до міністра оборони, звернеться хорватський уряд, можливо, і парламент.

Міланович також наголосив, що у проєкті рішення конкретно не зазначено ані діяльність, яку здійснюватимуть члени хорватської армії за кордоном, ані дії чи заходи, які здійснюватимуть військовослужбовці Збройних сил України на території Хорватії.

Ще одна з причин відмови – Україна формально не внесена до переліку союзників Хорватії, війська яких можуть проходити та прибувати на навчання до країни.

Водночас міністр Баножич заявив, що не бачить жодних об'єктивних причин для відмови Мілановича. Тепер для прийняття позитивного рішення необхідна парламентська більшість у дві третини голосів.

Що відомо про тренувальну місію ЄС

14 жовтня 2022 року очільники МЗС Євросоюзу у Брюсселі схвалили рішення утворити тренувальну місію для українських військових.

Згодом стало відомо, що EUMAM очолить польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек. У Польщі генерал командує 11 бронекавалерійською дивізією.

Пьотр Тритек має очолити оперативне командування, яке поєднає процес підготовки Збройних Сил України. Зокрема, мовиться про навчання особового складу, організації логістики, медичних установ. Окрім того, буде підготовка наших військових на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Бюджет місії – 106 мільйонів євро на 2 роки. Спочатку навчатимуть 15 тисяч військових.

Оперативне командування базуватиметься у польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві, ще одне – в Німеччині. Окрім цього, буде командування в Брюсселі, яке, найімовірніше, виконуватиме адміністративні завдання. Детальніше читайте за посиланням.

Зауважте! Місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме Оперативний штаб у Брюсселі з метою забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).



EUMAM Ukraine забезпечуватиме особисте, колективне та спеціалізоване тренування для ЗСУ, включаючи Сили територіальної оборони, здійснюватиме координацію та синхронізацію зусиль країн-членів щодо тренування українського персоналу.

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