В Миле Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливает мирных жителей
7 марта 2022 , 18:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты терроризируют гражданские населения Украины. В Генштабе ВСУ заявили об обстреле мирных жителей на Киевщине.
Информации о пострадавших нет
Оккупанты стреляли по мирному населению в населенном пункте Мила, что в Киевской области.
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В Генштабе отметили, что за обстрелом гражданских стоит подразделение из "кадыровских" наемников.
Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет.
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