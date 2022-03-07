В Миле Киевской области подразделение "кадыровцев" обстреливает мирных жителей

Российские оккупанты терроризируют гражданские населения Украины. В Генштабе ВСУ заявили об обстреле мирных жителей на Киевщине.

Информации о пострадавших нет

Оккупанты стреляли по мирному населению в населенном пункте Мила, что в Киевской области.

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В Генштабе отметили, что за обстрелом гражданских стоит подразделение из "кадыровских" наемников.

Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет.

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